El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de octubre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, esta semana la iniciamos con la fuerte energía espiritual de San Francisco de Asís, a quien se le celebró su festividad el día de ayer, 4 de octubre, así que hoy te traigo su mensaje de luz para ti. Aries: Debes encontrar la manera de poner en orden tus sentimientos y establecer límites para que los demás no abusen de ti. La meditación será un gran recurso si aprendes a canalizar tus energías y controlar esos impulsos que te gobiernan día tras día. Tauro: Eso que sientes que te falta está dentro de tu corazón y no puedes encontrarlo en ningún otro lado. Date la oportunidad de escarbar en ti mismo y te llevarás gratas sorpresas. Últimamente has olvidado tu verdadera esencia, aférrate a ello que es auténtico en ti y te hace feliz. Géminis: Las relaciones serán mucho más transparentes si aprendes a ponerte en el lugar del otro. Mira con buenos ojos lo que los demás hacen por ti y bájale un punto a ese nivel de desconfianza que has desarrollado. Hay quienes te quieren de verdad, así que abre tu corazón. Cáncer: Es momento de dejar salir esa melancolía y tristeza que vienes sintiendo. Recuerda que la vida puede sorprenderte con cosas inesperadas, pero tú tienes la capacidad de adaptarte a cualquier contexto o situación. Haz uso de esa fortaleza interior que posees. Leo: Aprende a compartir con los demás esa luz que te caracteriza, porque no siempre puedes ser tú el centro de atención. Cuánto más generoso seas con los demás, más rápido le encontrarás sentido a tu vida y a las cosas que haces. El cielo te ilumina para que ilumines a los demás. Virgo: Es momento de apreciar y sacarle provecho a esa energía poderosa que el universo está poniendo sobre ti. Verás que el camino ya está marcado, solo hace falta tener fuerza de voluntad para comenzar a transitarlo. Llegarás muy lejos si te lo propones. Y eso mi gente, no te muevas porque en breve vengo con más de los mensajes divinos para ti… Libra: Tu autenticidad hará eco en todos y cada uno de los planes que emprendas ahora. Aférrate a tu esencia y a tu forma de ser porque de esta manera lograrás alcanzar y materializar cada uno de tus sueños. El universo está listo para ti. Sorpréndelo. Escorpio: Date la oportunidad de eliminar esos rencores que hay en tu corazón y perdonar de verdad. A la larga eso será mucho mejor para ti que para los demás. Sentir paz contigo mismo es algo que no has podido conseguir últimamente y soltar será la forma de liberarte y lograrlo. Sagitario: Deja de saltar de un lugar a otro. Te invito a que sientes cabeza y te pregunte dónde quieres echar raíces y con quién. Son muchas las oportunidades que has perdido por temor a permanecer y aferrarte. Un poco de compromiso no te hará daño. Capricornio: Esa lucha interna que has estado viviendo durante los últimos meses la puedes ganar si eres capaz de establecer límites entre lo que eres y lo que no estás dispuesto a hacer por nada del mundo. Sigue y respeta tus creencias y convicciones, eso te hará sentir mejor. Acuario: Cuando seas capaz de aceptar que no estás solo, entonces podrás reconocer el valor de quienes te rodean y están dispuestos a todo por ti. Abre tu corazón y date la oportunidad de escuchar y crear lazos afectivos fuertes. Tu libertad no estará en riesgo, si es lo que te preocupa. Piscis: Tu alma sensible e intuitiva te hará ver algunos aspectos de la vida que has estado pasando por algo y que en ocasiones te sacan de tu centro, interrumpiendo tu estabilidad. Recuerda que tienes una mente absolutamente poderosa. ¡Úsala a tu favor! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 12, 37, 48, 63, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.