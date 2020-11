El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de noviembre

Close

Llegó el jueves, mi gente bella. Les cuento que hoy amanecemos con la luna en el signo de Cáncer en su casa 9, que representa todo lo que tiene que ver con tu aspecto psicológico; tus ideales, lo que es importante para ti, tus estudios, viajes y espiritualidad. También estarás muy sensible a las emociones de quienes te rodean. Te recomiendo que disfrutes de un momento especial al lado de tus seres queridos. Pueden salir a disfrutar de una tarde de juegos o karaoke para salir de la rutina. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENFOCO EN MIS PROYECTOS PERSONALES" Si hoy, 5 de noviembre, estás de cumpleaños… Empezarás un ciclo donde el amor lo vivirás de una manera muy intensa y el deseo estará siempre presente. También aumentará tu magnetismo que atraerá a todos a poner la atención en ti. Te sentirás más sensible. La Copa de la Suerte: 7, 19, 32, 54, 66, 91 Aries: Donde ayer fracasaste, ahora repentinamente tendrás la oportunidad de triunfar. Los astros te llenarán de fuerza para ver otros caminos que antes estaban ocultos para ti. Será importante que te fijes en los detalles económicos y analizar cualquier plano para tomar decisiones. Tauro: Tendrás que pensar en el momento actual y vivir el presente. Está bien que imagines tus planes para el futuro, pero no puedes vivir de fantasías. Se vienen cambios interesantes para ti que tendrás que encarar con madurez y serenidad. Géminis: Sentirás el deseo y la necesidad de realizar una pronta purificación de las malas energías que hay a tu alrededor. De hacerlo con mucha fe, entonces alivianarás las cargas que tienes en tu mente y corazón. Atrévete a ser feliz sin sentirte culpable. Cáncer: Se aproximan momentos muy agradables porque tomarás el control de tu vida como lo hacías antes. También aprenderás a reírte de lo que antes te hizo sufrir y tus sueños más grandes se irán materializando uno a uno como un regalo del cielo. Leo: Tu lucha en lo profesional te hará merecedor de muchos premios y reconocimientos. Has vencido y lo continuarás haciendo. Te has destacado como nunca en tu labor y todo eso será muy bien visto y valorado por personas influyentes. Virgo: Tendrás que realizar un cambio profundo y atreverte a tocar otras puertas para pedir aquello que te pertenece. La prosperidad te llegará en nuevas oportunidades de empleo, pero tendrás que observar muy bien a tu alrededor porque ahí es donde está la clave. Libra: Te sentirás un poco atormentado y esto desnivelará tus emociones. Te recomiendo que hoy controles ciertos ataques impulsivos que te pueden llevar a perder más de lo que has obtenido, hazme caso. Asesórate bien antes de hacer públicas tus ideas. Escorpio: Esos desacuerdos que quedaron sin resolver se irán acumulando si no comienzas a enfrentar las consecuencias de cada uno. Antes de tomar decisiones, piensa con claridad, y no te dejes guiar por las emociones. Tendrás que poner los pies sobre la tierra y ser sensato. Sagitario: Tu cuerpo te pasará factura y te hará caer en cuenta de los errores que estás cometiendo al momento de alimentarte. Te recomiendo que apartes las golosinas que son las principales causantes de tus molestias. De ser necesario, visita un médico. Capricornio: Tu simpatía se resaltará y captarás la atención de las miradas a donde sea que vayas. Ten cuidado con caer en juegos de seducción, porque podrías verte envuelto en una situación rara y en escándalos. En el azar, no derroches tu dinero. Acuario: Personas allegadas a ti en el hogar tomarán diferentes rumbos y se presentarán cambios a los que tendrás que adaptarte de la mejor forma posible. Nuevas expectativas aparecen en la vida de todos los que te rodean. Piscis: Será necesario que hables claramente de tus sentimientos para que los demás puedan entender lo que sientes y lo que piensas. Deja tu timidez a un lado porque si no, la vergüenza te jugará una mala pasada y terminarás perdiendo más de lo que crees.

