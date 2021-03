Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de marzo Este es un excelente día para que pongas en práctica lo que profesas y aterrices tus ideas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 5 DE MARZO Saludos y bendiciones, mi gente bella. ¡Llegó el fin de semana! Hoy la Luna se encuentra en Sagitario desde donde hará un magnífico sextil con Saturno. Este aspecto nos otorgará la oportunidad de concretar y aterrizar nuestras ideas. Es un momento para que pongas en práctica aquello que profesas y para que tengas en mente esa famosa frase "se predica con el ejemplo". Se producirán grandes avances en el área de la educación especialmente si se incorporan nuevas tecnologías en los sistemas de enseñanza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ELIJO EL CAMINO CORRECTO". Si hoy, 5 de marzo, estás de cumpleaños… En este día estarás envuelto en un espíritu optimista que te ayudará a encarar emprendimientos de gran envergadura. Un cambio de rumbo estará tocando a tus puertas y estarás dispuesto a trabajar duro para alcanzar tus metas. Presta atención a las señales. La Copa de la Suerte: 1, 18, 44, 53, 85, 93 Aries Te llegará información valiosa que marcará un nuevo rumbo para tus asuntos. Tendrás una visión clara de lo que quieres para tu vida y estarás dispuesto a esforzarte para conseguirlo. Los amigos y mentores jugarán un papel importante en tu futuro. Tauro Hoy tendrás una guía especial y buena suerte para todo lo relacionado con el dinero. Los tramites por herencias avanzarán, así como lo negocios compartidos. También podría ser una excelente ocasión para conseguir un aumento de sueldo. Una figura de autoridad te brindará ayuda. Géminis La Luna transitará por Sagitario, tu signo complementario, impactando de manera positiva en tus relaciones. En tu vínculo de pareja surgirá el deseo de proyectar un futuro en conjunto. Si estás soltero aprovecha para salir y conocer gente porque hay un amor en puerta. Cáncer Te ocuparás de tu bienestar físico. Tendrás la fuerza de voluntad para revertir cualquier hábito negativo y para incorporar conductas más saludables. Ingerir alimentos más livianos te ayudará a agilizar el funcionamiento de tu organismo ¡dile adiós a la glotonería! Leo El ámbito romántico se encontrará activo. Sentirás fuertes deseos de probar tu poder de conquista, pero te cuidado porque habrá sentimientos más profundos en juego y podrías confundirte ¡no fomentes triángulos amorosos! Actúa de acuerdo a tus más altos principios. Virgo Mantenerte en el plano de la intimidad te ayudará a encontrar las respuestas que estás buscando. En lugar de distraerte con las voces externas conéctate con tus propios intereses. Cobijarte en la paz de tu hogar te ayudará a hallar tu norte. Libra Te ayudará realizar un paseo o una salida para alejar de tu mente las preocupaciones cotidianas. De vez en cuando te hace bien dar vuelta la página, entretenerte y salirte un poco del libreto. Busca un cómplice para despejarte y divertirte. Escorpio Si buscas ampliar tu capital ten presente que los negocios familiares tienen las mejores perspectivas. Un allegado aportará buenas ideas o dinero para que puedas concretar tus metas. Será un momento de prosperidad tanto para ti como para tu grupo de referencia. Sagitario La Luna transita tu signo asique estarás con un toque extra de energía y buena suerte que te ayudará a avanzar en el camino. Tendrás claridad para detectar donde está tu mejor oportunidad. Te sentirás alentado y acompañado en todo momento. Capricornio Hoy recibirás algunas señales que te ayudarán a encausar tu energía espiritual. Te recomiendo que evites las distracciones externas para enfocarte en lo esencial. Dentro de ti hallarás las respuestas para prosperar y salir adelante ¡escucha a tu guía interior! Acuario Llegó la hora de que te regales un momento de alegría asique aprovecha para encontrarte con tus amigos o para hacer una salida en grupo. La interacción te ayudará a ver las cosas con mayor optimismo. Ejercerás una influencia muy positiva en tu entorno. Piscis Hoy los asuntos de trabajo cobrarán mayor importancia, tus responsabilidades aumentarán y estarás en el foco de todas las miradas. La búsqueda de elogios o de reconocimiento solo te traerá confusión. Te conviene concentrarte en tu objetivo primordial.

