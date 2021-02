Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de febrero ¡Mucho cuidado! Prepárate para prevenir situaciones conflictivas y toma nota de lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES 5 ¡Feliz viernes, mi gente bella! ¡Llegó el fin de semana! Por la mañana la Luna hará un sextil con Plutón. Por eso comenzarás el día con una energía muy poderosa que te dará el empuje para revertir cualquier situación conflictiva. Por la tarde tus perspectivas estarán cien por ciento renovadas y lo que antes veías como un problema se convertirá en una extraordinaria oportunidad para crecer. Es muy importante que le encuentres el significado positivo a las diferentes experiencias que te toca vivir. Recuerda que la fe mueve montañas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PREVALECE LO BUENO QUE HAY EN MI". Si hoy, 5 de febrero, estás de cumpleaños… Los cuerpos celestes estimularán tu espíritu creativo iluminando tu mente y trayendo personas a tu vida sumamente estimulantes. Sin embargo las circunstancias requerirán un mayor grado de compromiso por tu parte. Creo que sabrás estar a la altura y que pondrás lo mejor de ti. La Copa de la Suerte: 5, 23, 45, 74, 84, 97 Aries Los astros indican que es un momento oportuno para ampliar tus horizontes viajando, estudiando o incrementando el contacto con personas extranjeras. Disfruta de tu buena fortuna y vive la vida como si fuera una aventura. Un amigo te hará una propuesta novedosa ¡acéptala! Tauro En este día tendrás un magnetismo especial que te hará irresistible para los demás. Los encuentros íntimos te ofrecerán la oportunidad de liberar las tensiones acumuladas y de producir esas endorfinas que tanto necesitas. ¡Creo que te sobrarán propuestas amorosas! Géminis Las horas de la mañana serán ideales para que elimines toxinas a través del ejercicio o para que hagas un baño de vapor. Hacia la tarde te sentirás más predispuesto para el intercambio. Creo que recibirás propuestas románticas que captarán tu interés. Cáncer Una persona querida te demostrará su interés y esto te ayudará a comenzar el día con las energías renovadas. Por la tarde te surgirá la necesidad de organizarte para optimizar tu funcionamiento diario. Te sugiero que elabores una lista de prioridades. Leo Podría salir a la luz un secreto familiar o una emoción que estuvo retenida por largo tiempo. Esto al principio te impactará pero luego te resultará liberador. Aprovecha las energías planetarias para dejar atrás cualquier sentimiento negativo. Recuerda que el perdón sana. Virgo Durante las primeras horas del día tu mente tendrá un gran poder que te permitirá encontrar la solución a un dilema que hace tiempo te venía asechado. Hacia la tarde necesitarás bajar los niveles de exigencia y distender las energías. ¡Regálate un descanso! Libra Te sentirás afianzado tanto en el plano material como en el afectivo y esto te ayudará a que puedas distender tu mente y pasar página de las preocupaciones recientes. Será un momento oportuno para leer un libro o ver una película que te interese. Escorpio Será un buen momento para que te ocupes de tus finanzas. Podrían surgir oportunidades interesantes para ampliar tu capital. Una persona de otra región podría allanarte el camino. Confía en que una buena estrella guiará tus pasos hacía una vida más prospera. Sagitario Hoy podrías recibir una ayuda económica largamente esperada que te quitará de encima una preocupación. Por la tarde la Luna ingresará en tu propio signo incrementando tu caudal de energías y aumentando tu nivel de confianza. ¡Encontrarás nuevamente el norte! Capricornio Sacarás adelante un proyecto por el que has trabajado muy duro y esto renovará tus energías. Hacia la tarde, la Luna cambiará de signo señalando que es un tiempo propicio para retirarse y evitar el rose con el mundo exterior. Aprovecha para descansar. Acuario Las tensiones irán disminuyendo en la medida que avance el día y sin lugar a dudas encontrarás la oportunidad de distenderte. Los encuentros sociales o con amigos se verán favorecidos. Aprovecha para salir y celebrar junto a otros ¡conocerás personas interesantes! Piscis Los asuntos de trabajo cobrarán mayor importancia y habrá un incremento de tu nivel de actividad. Si encaras tus responsabilidades con una actitud positiva obtendrás mejores resultados. Habrá una persona con ánimos de guiarte para que puedas alcanzar tus objetivos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.