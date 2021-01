El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de enero

Close

Martes, 5 de enero ¡Gente bella, feliz martes! Este es un día en que la creatividad estará a flor de piel y en el que todo lo que hagas tenderá a liberarte de ataduras. Estas tendencias tan positivas tienen lugar debido a un trígono que se producirá entre la Luna con Júpiter y Saturno. Esto te motivará a dejarte guiar por tu parte más racional, a analizar y considerar las diversas alternativas antes de actuar. Tu vida social estará en alza y conocerás a personas originales que marcarán un nuevo rumbo en tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RENUEVO Y RECREO MI VIDA". Si hoy, 5 de enero, es tu cumpleaños… Los cuerpos celestes te mostrarán sus facetas más armónicas y amigables. Las bendiciones te llegarán porque te asociarás con las personas indicadas que colaborarán para tu prosperidad. El intercambio será clave para que puedas alcanzar tus metas. La copa de la suerte: 10, 25, 43, 53, 88, 92 ARIES Hoy aprenderás que no todo depende de ti y que a veces tu coraje no alcanza para obtener lo que te propones. Pero no te desanimes porque donde se cierra una puerta se abren otras. Pon atención a tu alrededor porque habrá excelentes oportunidades para ti. TAURO Sentirás mucha armonía en tu entorno y habrá un excelente clima laboral en tu lugar de trabajo. Te darás cuenta que mantener el buen trato y una actitud cooperativa con quienes comparten tu rutina hará que tu realidad sea más fácil de sobrellevar. GÉMINIS El campo de las relaciones y de la vida social se encuentra exaltado por los planetas trayendo promesas si te encuentras en pareja. Por el contrario, si está soltero tendrás grandes posibilidades de conocer a alguien que los motive, los enamore y los invite a desplegar el arte de la seducción. CÁNCER Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en el hogar para reencontrarte, armonizarte y equilibrar tus energías. La intimidad estimulará tu creatividad y podrían surgirte ideas para reestructurar el espacio de una manera más inteligente. La renovación tocará tu puerta. LEO La influencia astral aumentará tus deseos de interactuar con las personas que te rodean y de intercambiar miradas. Estarás con buena disposición para el diálogo y eso favorecerá la conexión con tu pareja. Si estás soltero, entonces aprovecha para salir y conocer nueva gente. VIRGO Surgirán propuestas de negocios o ingresos extras a través de diferentes actividades. Todo indica que te moverás con el mejor de los criterios para aprovechar las oportunidades prosperas que se te presentarán hoy. Es tiempo de que mejores tu calidad de vida. LIBRA Las configuraciones planetarias exaltarás tus dones y tus encantos naturales. Un hobby podría convertirse en una vía para canalizar tu creatividad. Por eso motivo te recomiendo que te expreses a través del arte, el juego o el deporte. Surgirá una nueva versión de ti. ESCORPIO Los tránsitos planetarios le otorgarán relevancia a tu mundo afectivo. Será oportuno considerar aquello que te une al otro y olvidar cualquier diferencia que haya existido en el pasado. Podrías retomar el vínculo con una antigua amistad que hace tiempo que no frecuentabas. SAGITARIO Tu vida social hoy estará en auge y te tornarás muy popular en los círculos que frecuentas. Recibirás distintas invitaciones y todas te resultarán interesantes. Te recomiendo que te hagas un tiempo para ir un rato a cada lugar y que no dejes afuera nada. CAPRICORNIO Hoy las relaciones públicas se verán favorecidas por el transito lunar. Será un momento óptimo para promocionarte y para mostrarle al mundo lo que sabes hacer. Tendrás la oportunidad de prosperar y de elevar tu posición en el mercado ¡aprovéchala! ACUARIO Las vibraciones expansivas llegarán a tu vida en forma de nuevas oportunidades. Harás contacto con personas de otras regiones que apreciarán tus aptitudes y te abrirán puertas. Trasmitirás tus ideas y te convertirás en la fuente de inspiración de muchos. PISCIS Eres un ser sumamente intuitivo y esta tendencia hoy se verá acentuada. Te recomiendo que incentives tus capacidades psíquicas a través de la lectura, la investigación o el contacto con personas afines a estos temas. Desarrollar tu potencial oculto transformará tu vida.

