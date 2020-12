Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 5 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Hoy me siento muy feliz de comentarles que para este día contamos con la fuerte influencia del sextil de la Luna con el planeta Júpiter, lo que significa que te irá muy bien a nivel social porque tendrás éxito en tus relaciones con los demás. A nivel de hogar también hallarás un espacio para compartir en familia e intercambiar información de interés común. Aprovecha este día para descansar y pasar un buen rato con quienes son importantes para ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME COMUNICO EFICIENTEMENTE CON LOS DEMÁS”. SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE Si hoy, 5 de diciembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy te volverás honesto en todas tus relaciones, se transformará tu existencia en un nivel muy profundo. Contactos favorables te vendrán de maravillas para tus emprendimientos profesionales. Muchos éxitos. La Copa de la Suerte: 13, 23, 44, 57, 73, 86 Aries: Es un día excelente para comenzar con una disciplina de ejercicios, porque algunos de tus hábitos necesitan un ajuste. Cambiarás tu rutina dedicándole unas horas semanales al deporte que más te gusta. Tauro: A partir de ahora dejarás de lado los caprichos que no te dejan crecer. Buscarás el cariño y el respaldo que te hará sentir seguro, y que te dará fuerzas para seguir adelante. Lo que ahora coseches te dará frutos en el futuro. Géminis: Tendrás muy claro lo que quieres, cómo y cuándo, y no permitirás que los demás decidan por ti. Te invadirá una clara sensación de seguridad, porque tienes confianza en el nuevo rumbo que tomará tu vida. Cáncer: Muchas veces te pones ansioso, y eso te saca de tu centro haciéndote perder el control de lo que tenías en mente hacer. Relájate y recupera tu serenidad, porque volverás a poner en orden tus pensamientos. Leo: Pondrás tu atención en tus posesiones materiales y los astros te ayudarán a ser un buen negociador. Buscarás la mejor forma de invertir dinero en cosas valiosas, y que a la vez te dejen beneficios económicos en el futuro. Virgo: Brillarás como persona y los demás se unirán a ti para seguir tus planes o se verán obligados a abrirte paso. Tu energía se renueva y traerá mayores logros. Se harán realidad las esperanzas de un tiempo mejor con cambios positivos. Libra: Se presentarán ante ti oportunidades para desarrollarte, madurar y fortalecer tu fuerza espiritual. Es el tiempo más propicio para subir un nivel en tu evolución. No te acerques a personas negativas, cuida tu energía. Escorpio: Si quieres concretar tus anhelos tienes que vencer el temor al fracaso. Revisa tus planes, para estar seguro de que todo esté destinado al éxito. No esperes más tiempo, cuanto antes lo hagas, mucho mejor. Sagitario: Es el momento de encontrar las soluciones a tus problemas hogareños y profesionales. Busca la ayuda de un consejero, lo mejor que puedes hacer es escuchar y luego exponer tus puntos de vista para llegar a un acuerdo. Capricornio: Se modifican tus convicciones y tu mirada sobre la vida y la religión. Comenzarás a ser más tolerante, algo que necesitas aprender. Plutón beneficiará tu transformación durante unos viajes que harás. Acuario: Es tiempo de recomenzar y de pedir colaboración si la necesitas, sin orgullo ni rencores. Una etapa difícil terminará para ti y se producirán cambios en tu actitud frente a la vida. Tu autoestima saldrá fortalecida. Piscis: Deseas divertirte y las obligaciones se te hacen difíciles de cumplir. Si estás solo, no querrás comprometerte en serio, y si estás acompañado, tu amorcito te notará un poco distante. Vamos, no arruines lo que has conseguido.

