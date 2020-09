El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente linda! Hoy comenzamos este fin de semana con la influencia de la Luna que se encuentra formando un trígono con el sol. Esta es una gran energía porque tendrás mucha suerte con el sexo opuesto. Además, disfrutarás de una armonía íntima que te generará mucha satisfacción personal. También recibirás el apoyo incondicional de tus familiares y amigos más cercanos en todo lo que hagas. Prepárate para vivir una jornada muy plena y disfrutar al máximo hasta de los detalles más mínimos de la vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “AUMENTO LA ARMONÍA EN MEDIO DE LA INTIMIDAD” Si hoy, 4 de septiembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo, la energía de los astros beneficiará tus temas de amor y de dinero. Se estimulará tu intuición y ejercerás la atracción en quienes te rodean. ¡Aprovecha este nuevo año que te favorece! La Copa de la Suerte: 7, 17, 31, 47, 56, 82 Aries: Este fin de semana tendrás muchas ambiciones y eso te ayudará a alcanzar lo que te propongas. Tú sabes perfectamente hasta dónde quieres llegar, pero es muy importante que recibas la colaboración de otras personas que pueden aportarte grandes consejos. Tauro: Si tienes a algunos seres queridos cerca de ti, este será un buen fin de semana para compartir con ellos o con tus amigos. Piensa en organizar una salida a comer o bailar. Si te encuentras solo en la ciudad, un día de pereza no te caería para nada mal. Géminis: Este fin de semana entenderás los pensamientos de los demás y tendrás un gran talento para la negociación como nunca antes. Aprovecha para pedir préstamos o créditos y asesórate bien si quieres poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Cáncer: Este será un buen momento para expandir tus conocimientos, así que no te niegues la posibilidad de viajar, si eso es lo que tienes en mente. Cualquier actividad que te aporte a nivel emocional, espiritual e intelectual será muy valiosa para ti. Leo: Este fin de semana tu imaginación estará muy activa y verás que la energía fluirá libremente. Por eso te recomiendo que apliques tu creatividad para solucionar los conflictos que se te presenten y verás que todo será más fácil para ti. Virgo: Llegó el momento de tomar decisiones importantes con relación a tu familia y pareja. Cuando lo hagas, te sentirás más seguro y no dejarás entrar en tu vida a personas que te afecten emocionalmente. Este fin de semana te dedicarás a cultivar paz y armonía. Libra: Este fin de semana te darás la oportunidad de conversar con tus familiares con mucha claridad, solo así los diálogos serán liberadores. Recuerda que nadie es el dueño de la verdad, así que trata de no criticar porque ya cada uno sabe lo que te toca. Escorpio: No podrás perder de vista que tú llegaste a ese lugar en el que te encuentras para iniciar un emprendimiento y deberás ponerte de frente. Tendrás que trabajar por tus sueños y por lo que te hace feliz. Al principio será difícil, pero al final va a valer la pena. Sagitario: Este fin de semana tu atención estará puesta en los temas de dinero y, además, recibirás interesantes propuestas de negocios. Es momento de que confíes más en ti. Tú puedes hacer todo lo que te propongas, depende de tu motivación y voluntad. Capricornio: Si sales con tus parientes puedes gastar más de la cuenta en cosas que no son necesarias o en actividades que no te convienen en este momento. Este fin de semana tendrás mucha tendencia a las compras y los excesos se pagan caro. Acuario: Recuerdos de tus amores del pasado llegarán a tu mente tempestivamente. Pregúntate qué es lo que sientes y analiza bien tu respuesta. Si tienes una nueva pareja, tendrás que asegurarte de no ponerla en riesgo hasta tener todo claro. Piscis: Este fin de semana irradiarás energía positiva con encanto y seducción, y una corriente de armonía fluirá a través de ti. Con tu atractivo, serás capaz de iniciar emprendimientos y de establecer cualquier alianza. ¡No lo dudes! Confía en ti.

