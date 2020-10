El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo para todos! Les cuento que para este día tenemos a la Luna en el signo de Tauro, en su casa 7, que representa la percepción que tienes de las personas con las que te relacionas y también simboliza la unión, el matrimonio y la relación con tu pareja, si la tienes. Esto indica que hoy estarás muy perceptivo y detallista, podrás identificar con facilidad las intenciones de las personas que estén cerca de ti, ya sea a nivel laboral, académico o personal. Si alguien quiere perjudicarte de alguna forma, tú sabrás notarlo a tiempo y eso te evitará problemas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME RELACIONO POSITIVAMENTE CON LOS DEMÁS” Si hoy, 4 de octubre, estás de cumpleaños… Empezarás a disfrutar del equilibrio y la armonía de tu vida. Estarás más concentrado en alcanzar tus metas profesionales que en tus otros asuntos. Llegarás a concretar todo lo que te propongas, si tienes voluntad. La Copa de la Suerte: 14, 20, 43, 67, 73, 87 Aries: Experimentarás el deseo de estar en soledad por la mañana, y te aconsejo que respetes ese sentimiento y no te obligues a estar con personas por compromiso. Agradece a los ángeles y mira si ya después en la tarde te sientes más tranquilo con el contacto con los demás. Tauro: Piensa en cuánto hace que no te reúnes con tus amigos, y planea un encuentro con ellos. Aliviarás tus tensiones, sentirás su colaboración y su generosidad. Así romperás las fronteras y realizarás tus sueños. Géminis: Estarás muy exigente con los astros tan activos, y esto puede llevarte a situaciones de roces en el aspecto personal y en el profesional también. Así que no reacciones por tonterías para evitar conflictos importantes. Cáncer: Si puedes, organiza un viaje corto a un lugar que te ponga en contacto directo con la naturaleza, necesitas aire puro para oxigenar tu cuerpo físico y aligerar el plano emocional. ¡Trata de viajar con tu ser querido, y disfruta de todo! Leo: Se viene un tiempo lleno de cambios, que te hará despertar a un nuevo camino en la senda que quieres darle a tu vida. Deja de resistirte y adáptate a lo nuevo que está llegando, sé más flexible y aprende a ser más compasivo. Virgo: Estés o no en pareja, muchas veces sientes frustraciones. Es que tus objetivos son tan amplios que ni tú mismo sabes bien lo que deseas. Esa tensión acumulada puede ser empleada de una manera creativa si te lo propones. Libra: Te has vuelto muy impulsivo y susceptible en estos tiempos. Practicar tu deporte favorito te permitirá canalizar la energía que tienes de más, separa tiempo para ti. Decídete a estar bien y lograrás más de lo que crees. Escorpio: Tu magnetismo se resalta, y a la hora de buscar pareja estás mucho más seductor y conquistador. Estarás apasionado, y tus impulsos te pueden meter en problemas. No te envuelvas en situaciones peligrosas. Sagitario: Se suavizan los conflictos con tus familiares debido al tiempo que le dedicas al trabajo, y todo será distinto de acá en más. Harás lo que necesitas en tus actividades, recibiendo el estímulo de los que comparten tu rutina diaria. Capricornio: Gratifícate comprándote eso que necesitas o que tanto te gusta, y elige un buen libro porque tendrás deseos de leer y de informarte. Te encantará retomar el contacto con tus parientes. Te esperan para dialogar contigo. Acuario: En el campo económico tomarás decisiones importantes. Si se trata de corregir errores, llegó la hora de controlar los gastos, y de ponerte firme porque no puedes darte todos los gustos. No dejes que tu dinero se fugue. Piscis: Tómate el día para despejarte y hacer un poco de vida social, que tanta falta te hace. Las estrellas estimularán tus encantos, y se multiplicará tu capacidad para hechizar a quien pose sus ojos en ti. Aprovecha este domingo

