El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Hoy les voy a transmitir todo mi cariño y buena energía porque amanecemos con una cuadratura entre la Luna y el planeta Marte y es muy posible que el ambiente se torne un poco tenso. Por eso mi recomendación es que te dediques a expresar cariño y afecto a tus seres queridos, ya que es posible que hoy estés predispuesto a reaccionar impulsivamente o agresivo ante situaciones que a lo mejor no son tan importantes como parece. Trata de mantenerte calmado y te estreses por cosas que no lo merecen. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONTROLO MI IMPULSIVIDAD Y EXPANDO MI SERENIDAD” Si hoy, 4 de noviembre, estás de cumpleaños… Los demás empezarán a notar ese atractivo que tienes tan natural, y comenzarán a prestarte mucha más atención que antes. Mostrarás tus sentimientos sin vergüenza, y los otros lo valorarán como es debido. La Copa de la Suerte: 11, 22, 35, 52, 61, 82 Aries: Tomarás conciencia de tu economía y no malgastarás dinero en lo que no necesitas. A nivel laboral, cultivarás nuevos objetivos y contarás con el apoyo de personas que respaldarán tus ideas. Abre los brazos al éxito porque disfrutarás de grandes oportunidades. Tauro: Será un momento excelente para renovarte y hacer un cambio de imagen. Te hará sentir más atractivo y seguro de ti mismo. Por otro lado, tu fuerza de carácter te ayudará a resolver esos problemitas que ocupan tu mente desde hace tiempo. Géminis: Comenzarás a vivir un periodo bastante movido. Tus emociones estarán subiendo y bajando sin detenerse y tendrás un humor cambiante. Deberás tener paciencia porque, aunque las cosas parezcan lentas, todo volverá a su curso normal. Cáncer: Será necesario que limpies tu vida de aquello que no te permite triunfar. También habrá personas envidiosas que odiarán ver tu éxito. Aléjate de esas influencias que arruinan tu progreso y tu felicidad. Además, la acción de perdonar viejas ofensas te liberará. Leo: Te beneficiarás muchísimo por tus buenas acciones, ya que el cosmos te devolverá en bendiciones todo tu esfuerzo y dedicación. Ahora tus asuntos tomarán un camino más seguro, generando armonía y un crecimiento personal formidable. Virgo: Sentirás un poco de inseguridad, pero eso no debe ser inconveniente para tu ascenso hacia la cumbre. Cuando te llenes de confianza, entonces enfrentarás los problemas con actitud vencedora. Tu autoestima se incrementará y recibirás el apoyo de los astros. Libra: Si estás necesitando otros rumbos laborales, la suerte te acompañará durante este día en la búsqueda de un nuevo trabajo. Lo que antes te costaba conseguir, ahora se te dará fácilmente. Presta mucha atención a lo que te ofrecen. Escorpio: En el plano amoroso te sentirás un poco confundido y tus emociones estarán encontradas. Hoy trata de no cometer errores en tu vida sentimental, porque luego se te hará difícil enmendarlos. Por otro lado, si tienes una relación que no te brinda seguridad, es momento de soltarla. Sagitario: Durante toda la jornada estarás muy concentrado en todo lo relacionado con tu trabajo y responsabilidades profesionales. Sé fuerte, no cedas ante las tentaciones, y serás premiado. Piensa en cada detalle antes de dar por terminado cualquiera de tus proyectos. Capricornio: No será un buen día para precipitarte con la toma de decisiones sentimentales. Serénate y deja que te busquen a ti porque te dará mucho placer que el amor te encuentre. Si te sientes bien estando acompañado, la pasión se despertará como por arte de magia. Acuario: Los temas familiares ya no te generarán dolores de cabeza porque la armonía y la paz estarán reinando de vuelta. Ahora podrás concentrarte más en tu trabajo y todo será beneficioso, si das más de ti. Tómate un descanso y relájate un poco. Piscis: Será un momento especial para confiar en tus talentos porque, a veces por vacilación o vergüenza te subestimas. Lleva tus ideas brillantes a la realidad para ganarte el respeto de los demás. Verás que todos te mirarán de una manera diferente. ¡Tú puedes!

