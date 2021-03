Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de marzo Este será un día lleno de inspiración artística y perfecto para crear vínculos y alianzas prósperas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JUEVES, 4 DE MARZO ¡Mi gente bella, feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día Venus, el astro del amor y las cosas bellas, trazará un perfecto sextil con Urano creando vínculos y alianzas más prósperas. Conocerás personas que te ayudarán a desarrollar tú potencial y a que cumplas con la misión que te toca en este planeta. Además, será un momento de una notable inspiración artística, especialmente en el área de la música y el cine. Las excursiones, paseos o salidas con amigos te traerán un sinfín de bendiciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR ME LIBERA Y ME INSPIRA". Si hoy, 4 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás invencible y querrás vivir la vida en toda su intensidad. Será un momento genial para que potencies lo positivo y te liberes de los lastres que te impiden avanzar. Tendrás un fuerte poder de magnetismo. La Copa de la Suerte: 27, 33, 58, 65, 70, 99 Aries En este día los asuntos vinculados con herencias, legados o dinero compartido tomarán mayor relevancia. Todo indica que cerrarás una operación comercial que vienes gestionando hace tiempo. Obtendrás mayores réditos si perseveras en tus negociaciones. Lucha hasta el final. Tauro Alguien de tu entorno te invitará a emprender una aventura. Si tienes la opción de realizar un viaje junto a una pareja o un amigo no dudes en hacerlo. Te encuentras en una instancia en la que cambiar el escenario podría ayudarte a obtener claridad. Géminis Este será un día ideal para que elimines las toxinas de tu cuerpo haciendo actividad física y mejorando tus hábitos alimenticios. Si sueles ingerir demasiadas grasas, dulces o productos enlatados quizás llegó el momento de dejarlos. La fuerza de voluntad mueve montañas. Cáncer Se vienen momentos cargados de intensidad y en el ámbito romántico estarás dispuesto a luchar por lo que sientes sin titubeos ni medias tintas. Tu actitud causará un fuerte impacto en el ser que amas. Sentirás toda tu potencia y capacidad transformadora. Leo Es un momento propicio para que limpies a fondo tu casa y para que te desprendas de aquello que ya no sirve. Poner cada cosa en su lugar te aportará mayor seguridad. Que de ahora más tu hogar sea el reflejo de tu orden interno. Virgo Puede ser un buen momento para que realices una visita a un amigo, des un paseo o hagas una actividad recreativa que entretenga tu mente. Una persona cercana estará dispuesta a acompañarte y a brindarte la atención que necesitas. Libra Será un momento oportuno para que inviertas en tu hogar y para que le hagas frente a esos arreglos que venías postergando. Todo indica que hallarás las vías para prosperar y solventarte Contarás con recursos y aportes extras de tus familiares. Escorpio Hoy tendrás la fuerza para dar impulso a una idea que viene gestándose en tu cabeza hace tiempo. Al fin juntarás coraje para comenzar un estudio, hacer un viaje o declarar una opinión importante. Tendrás cómplices poderosos que te alentarán y te darán asesoramiento. Sagitario Tus guías y seres protectores te señalarán el camino tanto en el plano espiritual como en el material. Estarás inspirado para resolver las cuestiones económicas de la mejor manera. Serás conducido hacia una gran oportunidad de progreso ¡agradecerás la intervención divina! Capricornio Te sentirás con deseos de transformar tu vida al cien por cien y de armar un proyecto en el que puedas incluir a otras personas. Las condiciones para ampliar los horizontes están dadas. Es tiempo de sumar esfuerzos y de actuar en conjunto. Acuario Una figura de autoridad te ayudará a conseguir un objetivo importante. Será un momento en el que sentirás la satisfacción de darle un cierre a una etapa del pasado. No olvides agradecer a todas las personas que te bridaron su apoyo. Piscis Se presentarán las confluencias justas para que te atrevas a darle una nueva dirección a tu vida. Un amigo estará dispuesto a brindarte su apoyo incondicional en este momento de cambio. Te sentirás más poderoso si actúas en conjunto.

