Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 4 DE DICIEMBRE Llegó el fin de semana, mi gente linda. Les cuento que para este viernes tenemos la energía de Mercurio en Sagitario, así que hoy te sentirás muy convencido de hacer las cosas que tú deseas, por las que has trabajado y luchado. No sentirás ninguna duda e irás hacia adelante buscando las mejores opciones para ti. Te enfrentarás con algunos desafíos, pero tu fuerza de convicción no te hará flaquear, todo lo contrario, tomarás más fuerzas para llegar hasta el final de tu meta. ¡Aprovecha este ímpetu! AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ESTOY LISTO PARA LOGRARLO TODO” Si hoy, 4 de diciembre, estás de cumpleaños… El cosmos te anuncia una nueva vida de aquí en adelante. Nada te detendrá para lograr lo que quieras hacer, cumplir cualquier meta que te propongas y cambiar el rumbo de tu vida. Será un buen año para viajar y estudiar. La Copa de la Suerte: 6, 28, 39, 46, 61, 87 Aries: Este fin de semana las estrellas beneficiarán tu aspecto comunicativo. Convencerás por medio de la palabra a aquellos que pueden ayudarte a progresar. Ampliarás tus horizontes para que nadie te detenga. Anímate porque tu éxito está marcado en tu vida. Tauro: Será muy importante que te asesores bien sobre cómo puedes invertir tu dinero y no lo hagas sin meditarlo, pero además pide que te enseñen. Si realizas las cosas como es debido, tu estado financiero crecerá a pasos agigantados. ¡Mucha suerte! Géminis: Ahora te sentirás mucho más seductor para conquistar a quien deseas, así que aprovecha tu encanto natural para hechizar amorosamente. Este fin de semana recibirás sorpresas de parte de los que te admiran, sobre todo de alguien que no te lo esperabas. Cáncer: Este fin de semana no debes preocuparte sin necesidad. Relájate y deha que las situaciones fluyan como tiene que ser. Será muy importante que rechaces los temores que viven en ti y no te dejan disfrutar. Lo que estás esperando ya está muy cerca. Confía. Leo: Será muy importante que dejes atrás el mal trago que pasaste estos días. Cualquier situación, por muy difícil que sea, te llevará a ser más independiente para buscar lo que te convenga. Sabes lo que quieres, y lo tendrás, así que lucha por la meta que buscas. Virgo: Durante estos días sentirás muchas ganas de agradar y gustar a los que te rodean. No te olvides de tener un detalle que haga sentir bien a los que están cerca, amigos y compañeros. Tu grupo de amistades buscará tu compañía para encontrar juntos la diversión. Libra: Este fin de semana tendrás la capacidad de ver a las personas a través de las máscaras que se colocan y verás la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Además, saldrás bien de una situación personal por tu habilidad para resolver problemas importantes. Escorpio: Los cambios que has hecho hace algún tiempo, ahora te darán los resultados que esperas. Si en algo te equivocaste, corrige lo que pueda afectarte. Estas a tiempo de reorganizar lo que quieres y lo que no quieres para ti. Hazlo durante este fin de semana. Sagitario: Tu vida personal necesitará algunos ajustes, así que trata de no ver fantasmas en todos lados porque eso te complicará las cosas con tus seres queridos. Comunícate sin acusaciones ya que el amor todo lo sana. Habla con claridad y verás como todo mejorará. Capricornio: Este fin de semana cambiarás tu actitud frente a la vida y eso te ayudará a mejorar en todos los aspectos. Dale mayor importancia a lo que beneficia tu estado de salud, como la alimentación y el descanso. Sino vendrá el estrés y no querrás que eso te afecte. Acuario: Estarás viviendo como en un sueño del que no quieres despertar y siento que alguien muy cercano te inspirará a ser mejor. Deja fluir el hermoso encanto de estar enamorado, si es que estás en pareja. Y préstales mucha atención a tus sueños, ya que allí encontrarás respuestas. Piscis: Este fin de semana, la familia cobrará mucha importancia para ti y te dedicarás a prestarles más atención a los problemas de cada uno de ellos. Compartirás más con tus seres queridos, que son los que te aman, así que te recomiendo que cuides tu imagen.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 4 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.