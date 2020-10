Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 31 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente! Les cuento que para este día tenemos a la Luna en el signo de Tauro, así que la mejor y más amable versión de tu personalidad va a salir a relucir. Por eso estarás muy tranquilo y en buena onda con todo el mundo. No le desearás mal a nadie, ni tampoco tendrás deseos de discutir o generar polémica en torno a un tema, ya que lo más importante es sentirte en paz contigo mismo. Y como tu serenidad será tan contagiosa, entonces a lo mejor podrás transmitírselo a aquellas personas que, contrario a ti, no han aprovechado positivamente la energía pacífica de Tauro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MUESTRO MI VERSIÓN MÁS TRANQUILA” Si hoy, 31 de octubre, estás de cumpleaños… En general será un año tranquilo trayendo un ciclo de grandes oportunidades. Crecerás en todos los ámbitos de tu vida. Habrá cambios y evolución a lo largo de este ciclo, pero serán siempre positivos para ti. La Copa de la Suerte: 6, 12, 36, 59, 73, 99 Aries: Explora nuevas formas de ampliar tus horizontes dentro de lo profesional. Alguien que se encuentra frente a ti, ayudará para que crezcas y te destaques. Sé creativo en lo que pongas en práctica, te irá de lo mejor. Tauro: Se aproxima muy buena época en lo financiero. Sabrás emplear tus habilidades para invertir el dinero en donde se pueda multiplicar, así como la sabiduría para disfrutarlo. Te destacarás en tus actividades. Géminis: Limpia tus temores, que la vida te está brindando cosas maravillosas. Los desafíos que están por llegar, te darán la oportunidad de expresar tus ideas. Ve en busca de lugares donde reine la acción y dale un giro a tu vida. Cáncer: Si te encuentras en pareja y no eres correspondido, es hora de aclarar las cosas y buscar a quien de verdad reciba tu amor. Tienes mucho para brindar y eres una persona muy querida, te mereces lo mejor. Leo: Controla los enojos y las emociones, sientes que cualquier problema te desestabiliza más de la cuenta. Has aprendido cómo aplicar técnicas espirituales para estar en buenas condiciones de salud. Ponlas en práctica. Virgo: Piensa en tu bienestar porque si no aparecerá el estrés. Quienes dependen de ti quieren que te cuides. Sé más práctico y todo se acomodará. Relájate un poco y descansa lo necesario para rendir como se debe. Libra: Te aconsejo que controles las pasiones y tu sed de conquistas amorosas, para no cometer excesos ni lastimar a nadie. Esto puede costarte caro. Piensa qué es lo que quieres y lo obtendrás, pero mídete. ¡Hazme caso! Escorpio: Las experiencias que has vivido hicieron que madures y cambies tu manera de ver la vida. Experimentarás una transformación positiva. Tu estrella de la buena suerte te iluminará en cada momento. Sagitario: Quieres atraer la buena fortuna de la manera que sea. No pienses que el dinero te da poder porque no es así. No te muestres materialista y frio, porque tú no eres así. Procura hacer lo que corresponde y relájate. Capricornio: Tienes que asegurarte de que esa persona en la que tanto piensas, también está pensando en ti, que tu corazón te guíe en este momento, déjalo sentir. Atrévete a dar el primer paso. El amor está llamando a tu puerta. Acuario: ¡Este es tu mejor momento! Has puesto mucho esfuerzo para superarte y conseguir el reconocimiento de los demás, y te lo mereces. Prepárate a recibir tu premio. El universo te protege y te beneficia. ¡Agradécele! Piscis: Estás yendo por buen camino. La energía planetaria te abrirá los caminos para reencontrarte espiritualmente, mejorarás en todos tus aspectos. Los seres de luz estarán a tu lado guiándote para que te sientas acompañado.

