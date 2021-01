Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 31 de enero Despeja la mente de preocupaciones y gana mayor eficiencia en los diferentes ámbitos de tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Domingo, 31 de enero ¡Gente bella! ¡Feliz domingo! Les cuento que en este día se producirán confluencias entre los planetas que favorecerán la organización y la optimización de los recursos. Te recomiendo que hagas una lista de prioridades. Diagrama un esquema de trabajo que te permita resolver punto por punto tus asuntos pendientes en el orden preciso. Este ejercicio te ayudará a despejar la mente de preocupaciones y a ganar mayor eficiencia en los diferentes ámbitos de tu vida. Las mejoras que implementes repercutirán de manera positiva en tu entorno. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LOGRO MIS PROPÓSITOS". Si hoy, 31 de enero es tu cumpleaños Tendrás un plus de energía que te ayudará a enfrentar cualquier prueba que se te presente en el camino. Solo deberás controlar tus enojos y evitar cualquier tipo de exabrupto. Tus afectos estarán allí para brindarte su asistencia y colaboración. La copa de la suerte: 5, 10, 58, 69, 72, 98 ARIES Pueden surgir algunas molestias en el plano físico, como dolores de cabeza o problemas de estreñimiento. Esto se debe a que estuviste bastante tenso últimamente. Si quieres sentirte mejor evita revelarte frente a las circunstancias y trata de fluir con tu entorno. TAURO Sueles ser muy práctico y esto también se aplica al campo del amor donde no te gusta andar con vueltas. Sin embargo, hoy los astros te plantearán dilemas que requerirán de un tacto especial para resolverse. Déjate llevar por la intuición. GÉMINIS Hoy estarás más propenso a absorber las energías del ambiente por eso deberás evitar exponerte a las malas vibraciones. Te recomiendo que te resguardes permaneciendo la mayor parte del tiempo en tu casa y que aproveches para disfrutar de tu intimidad. CÁNCER La idealización de personas, lugares o estilos de vida podría llevarte a perder la claridad de pensamiento. No te dejes deslumbran por fantasías y recuerda que no todo lo que brilla es oro. Que en cada paso te guie la búsqueda de la verdad. LEO Si compartes tu economía con tu pareja, colega o socio ahora deberás mantenerte atento y evitar dar por sentado cosas sin tener una constancia material que las acredite. Pon los pies en la tierra y recuerda que los hechos hablan por sí solos. VIRGO Hoy tendrás que conciliar entre tu carácter racional y las ideas fantasiosas de las personas que te rodean. Juzgar o mostrarse demasiado crítico con las diferentes opiniones no será una buena opción. Recuerda que no hay coincidencias, sino Diosidencias. LIBRA En este día los temas vinculados a la espiritualidad tomarán mayor relevancia. El escepticismo es la barrera que te impide conectarte con tu misión en la vida. Poner en práctica una actitud más humilde y servicial te ayudará a apaciguar tu mente. ESCORPIO Sentirás la necesidad de hacer algo concreto por tu comunidad y de brindar la ayuda que esté a tu alcance. Pensar en el bienestar común hará que alivianes tu propia carga. Agradécele a los ángeles y seres de luz por todo lo que tienes. SAGITARIO En este día de domingo tendrás que postergar tus deseos de descanso para resolver algunos asuntos familiares pendientes. Pero creo que tus esfuerzos no pasarán inadvertidos y que pronto obtendrás excelentes resultados. Asique disfruta de la satisfacción del deber cumplido. CAPRICORNIO Hoy se ampliarán tus horizontes a través de oportunidades concretas de mejorar tu calidad de vida. Es factible que te surja una propuesta de trabajo en otra región. No permitas que las dudas y vacilaciones te impidan abrirte el camino. ACUARIO Sentirás deseos de unirte a otro ser en cuerpo y alma. Utilizarás las artes secretas de la seducción para lograr que esa persona que tanto te atrae caiga rendida a tus pies. Al urdir tu plan ten en cuenta que los pequeños detalles serán decisivos. PISCIS Las señales que das podrían resultar un poco confusas para los demás por eso sería conveniente que trates de clarificar lo que quieres. La interacción te ayudará a desarrollar un mayor discernimiento. No dudes en compartir tus sentimientos con otros.

