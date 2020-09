El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 30 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido miércoles, mi gente linda! Hoy amanecemos con el Sol en Libra que tiene una gracia y un encanto envidiable. Hoy te sentirás inspirado y con ganas de hablar y comunicarte con los demás. Serás capaz de armonizar y traer paz a las situaciones conflictivas. Aunque fácilmente podrías perder el control si te ocurre algo que te afecta demasiado. Por otro lado, tendrás una luz especial que iluminará cada una de tus acciones, lucirás elegante, con un gran resplandor y una belleza auténtica. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ARMONIZO MI VIDA Y LA DE QUIENES ME RODEAN” Si hoy, 30 de septiembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy sentirás que te desprendes de todo lo viejo de cara a un futuro mejor. Lloverán oportunidades para modernizar tu vida y no faltarán los viajes y contactos con el extranjero. La Copa de la Suerte: 2, 35, 57, 69, 74, 89 Aries: Hoy será fundamental la buena alimentación para cumplir a cabalidad con cada una de las responsabilidades que tienes. Si dejas pasar por alto alguna comida, sentirás de golpe los estragos en tu cuerpo. No vayas a dejar que esto ocurra. Tauro: Tendrás que poner atención en tu entorno porque hay alguien vendrá a ofrecerte una ayuda valiosa. Esa persona te dará sabiduría y reconocimiento de manera inesperada. Tienes que poner toda tu energía y el éxito será tuyo. Géminis: Hoy vas a entender que no todas las personas tienen el mismo nivel de compromiso que tú y eso te generará algunas frustraciones. Tu tarea del día será la de lidiar con ese tipo de cosas y concentrarte solamente en lo que a ti te compete. Cáncer: Si te atormentan ciertos eventos o situaciones de tu pasado, déjalos salir y libérate. Es momento de sacar afuera rencores y resentimientos que no te dejan ser lo feliz que quisieras. Disfruta del hoy que no se volverá a repetir. Leo: Aparecerán algunos gastos inesperados, pero no muy importantes, por lo que sabrás manejarlos y salir adelante. Lo importante es que no dejes que las sorpresas económicas te encuentren desprevenido, solo así no será de gravedad. Virgo: Las personas que te rodearán hoy tendrán muy buenas intenciones contigo. Verás que recibirás grandes muestras de cariño que te harán sentir muy feliz y afortunado. Agradece porque no todos tienen ese privilegio. Libra: Hoy será un día ideal para que des un paso al costado y reflexiones un poco acerca de tus acciones. Luego de pensar sobre el camino a elegir, avanzarás con seguridad. Tienes que relajarte y meditar sobre lo que realmente deseas hacer. Escorpio: Hoy tendrás que dejar a un lado esa actitud negativa que traer, para poder saborear hasta la última gota de los buenos momentos. No puedes bajar los brazos en estos momentos. Te has esforzado muchísimo por lo que quieres, así que lucha hasta que alcances tu meta. Sagitario: Tendrás una larga jornada de trabajo, que parecerá no tener fin. No desesperes, tómalo con paciencia y ve paso a paso. Ten en cuenta que al final del día, llegarás a donde más te gusta estar, tu dulce hogar y serás recibido con muy buenas noticias. Capricornio: Durante el día finalmente te darás cuenta de lo que valen tus amigos, y con quién puedes contar de verdad. Compartirás tus más recientes experiencias con aquellos que te quieren de verdad y te sentirás muy cómodo viendo como reciben con agrado cada una de tus palabras. Acuario: Tienes la capacidad de sortear cualquier tipo de obstáculo que puedas llegar a tener. Si aparecen piedras en tu camino, nunca te des por vencido. Lo que hoy es difícil de conseguir representará un logro importante para ti. Piscis: Tu mirada frente al mundo y la postura en la vida se está transformando. Empezarás a ver con más sabiduría, situaciones complejas. Esto mismo será un indicador de que estás creciendo y madurando como persona.

