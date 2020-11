Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 30 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, les cuento que hoy, último día del mes, ocurre un Eclipse Penumbral de Luna, que tendrá una fuerte energía positiva en todos los signos en este último tramo del 2020. Ahora te digo cómo puedes aprovecharla… Aries: Recibe y canaliza las buenas energías que se desprenderán de este Eclipse. Te lo mereces por tu buena disposición y el gran trato que tienes con los que pertenecen a tu círculo social. Tauro: Piensa en todo aquello que siempre has querido alcanzar y visualiza que está por fin en tus manos. Para que tus sueños se hagan realidad debes trabajar en ellos y poner los pies sobre la tierra. Sé realista y emprendedor. Géminis: Gracias a este Eclipse penumbral de Luna podrás disfrutar de un tiempo de silencio para ver las cosas con más claridad. Si tienes algún conflicto familiar, piensa en ello y pide al Cosmos más sabiduría, comprensión y unión entre todos. Cáncer: Meditar hoy te ayudará a estar de buen humor y eso te dará la oportunidad de hacer nuevas amistades y consolidar las que ya tienes. Tendrás experiencias muy agradables, pero depende de ti disfrutarlas al máximo. Leo: Tu misión será alejar de ti todo lo negativo que está a tu alrededor, fíjate también en las personas tóxicas que pueden estar perjudicándote. Reflexiona sobre los ciclos emocionales que no has podido cerrar y toma una decisión definitiva. Virgo: Libérate de la máxima tensión posible. Vete a casa temprano y prepárate una buena cena. Si invitas a tus amigos seguramente te sentirás más a gusto y podrás pasar una velada muy feliz y agradable. Libra: Tu reflexión debes hacerla a nivel familiar. Te aconsejo que te reúnas con tus seres queridos y planees con ellos un paseo o una salida que les permita estrechar los lazos afectivos y recuperar tiempo perdido. Escorpio: Te recomiendo que reflexiones sobre esos problemas que te causan dificultades para que puedas solucionarlos y sentirte en paz contigo mismo. ¡Evita deprimirte y no olvides sonreír! Sagitario: Aprovecha estas energías para conectarte con la naturaleza. Visita un espacio abierto y deja que tus emociones fluyan y medita en silencio. Atrévete a iniciar otro proyecto, algo con lo que no has experimentado mucho. Capricornio: Te aconsejo que canalices ese fuerte poder del amor que hay dentro de ti. La meditación te ayudará a potenciar tu magnetismo y tus encantos. Concéntrate en esa parte seductora y verás cómo empiezas a destacarte. Acuario: Este tiempo es ideal para que te conectes contigo mismo y te pongas en sintonía con las cosas que deseas. Es un buen momento para hagas aquellas visitas que tienes pendientes y para cerrar negocios. Piscis: El ejercicio de meditar te va a ayudar a darte cuenta que las cosas funcionan solas y que los temas económicos pueden resolverse sin tanto esfuerzo. Bájale un poquito a la preocupación y al estrés. Más bien ponte cómodo y deja que todo fluya. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 29, 37. 53, 68, 90 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

