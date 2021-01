Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 30 de enero ¡Cuidado con tu alimentación! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sábado, 30 de enero ¡Mi hermosa gente, muy feliz sábado! En este día la Luna hará un perfecto trígono con Marte y con Urano otorgándole dinamismo a tus asuntos cotidianos. Las condiciones serán ideales para implementar mejoras en tu alimentación. Si acostumbras elaborar tu propia comida podrías invertir en elementos que te ayuden a mejorar tu producción. Si en cambio sueles comprarla hecha te recomiendo que lo hagas en sitios que utilicen materias primas de la mejor calidad. Estar saludable te será de gran ayuda para adaptarte a los nuevos tiempos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CUERPO ESTÁ PERFECTAMENTE REGULADO". Si hoy, 30 de enero es tu cumpleaños… Los astros te traerán nuevas y excelentes oportunidades para tu vida. Sin embargo, podría llevarte un tiempo establecer las condiciones necesarias para concretar los cambios. No permitas que la impaciencia te lleve a desaprovechar esta racha de buena suerte. ¡Persevera y triunfarás! La copa de la suerte: 26, 34, 67, 73, 80, 91 ARIES Hace algún tiempo que te sientes un poco retenido por la realidad y muchas veces te encuentras con deseos de escapar de la monotonía. Pero no debes ceder a estos impulsos porque las influencias planetarias indican que es momento de amoldarse. TAURO Hoy encontrarás que las piezas del rompecabezas encajan y que los acontecimientos que tuvieron lugar últimamente comienzan a tomar sentido. Podrás administrar tu tiempo de manera eficiente y esto te permitirá brindarte esas atenciones especiales que tanto disfrutas. GÉMINIS Mercurio, tu astro regente, entrará en su fase retrograda en este día señalándote el comienzo de un periodo de retrospección para poner en orden tus ideas. Es importante que en esta etapa de 22 días reduzcas las distracciones para escuchar tu voz interna. CÁNCER Este es un día en el que estarás bien predispuesto para el intercambio. Por eso te recomiendo que realices tus actividades en conjunto a otras personas. Encontrarás la palabra precisa para manifestar lo que piensas y esto facilitará el entendimiento. LEO El universo te premiará por los esfuerzos extras trayéndote mejoras e incrementando tus recursos. Es el momento de ideal para que te nutras de las cosas que necesitas. Asegúrate que aquello que te regales sea algo que puedas ver y tocar. VIRGO La Luna estará Virgo en este día exaltando en su movimiento tu eficacia y habilidad para solucionar problemas. Notarás que las cosas se acomodarán y que funcionarán de acuerdo a tus planes. También habrá grandes posibilidades de que recibas apoyo y colaboración desde el extranjero. LIBRA Hoy estarás a flor de piel y por momentos tus emociones podrían sorprenderte o descolocarte. Baja el nivel de actividad para prestar atención a tus demandas internas. La soledad te ayudará a ordenarte y a hallar la paz que tanto estas necesitando. ESCORPIO Las estrellas indican que estarás muy bien predispuesto para las actividades grupales y para encontrarte con amigos. Renovar tu esquema habitual a través de la interacción te ayudará a ver tus asuntos desde otra perspectiva. Recibirás consejos inteligentes ¡escúchalos! SAGITARIO Los astros te llevarán a conectar con tus necesidades materiales. Tus ambiciones se incrementarán y te darás cuenta de que para lograr tus objetivos debes trabajar duro. Si estás desocupado será un buen momento para diagramar tu nueva estrategia de búsqueda. CAPRICORNIO En este día sentirás deseos de ampliar tu campo de conocimientos y de capacitarte para mejorar tus perspectivas. Es un momento ideal para que empieces a estudiar o para que busques el asesoramiento de una persona más formada. Sigue las señales. ACUARIO Las configuraciones planetarias indican que el área de tus finanzas se reactivará. Los trámites relacionados con legados o herencias podrían tener avances interesantes, pero deberás poner todo tu empeño para que las cosas funcionen. Tu prosperidad dependerá de tu fuerza de voluntad. PISCIS La Luna transitará por Virgo tu signo complementario despertando tu anhelo de interactuar con otras personas. Será un buen momento para pasar más tiempo con tu pareja y fomentar el romanticismo. Los solteros notarán que alguien de su entorno se muestra más atento y servicial.

