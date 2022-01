El Niño Prodigio: Horóscopo del 3 de enero Mira cuál es tu piedra de la buena suerte para este año según tu signo. El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este lunes 3 de enero le diré a cada signo cuál es su piedra indicada para este año. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries:La pirita es una piedra que está muy relacionada con tu signo y tendrá un efecto maravilloso en tu aparato circulatorio. Además de usarla como talismán, te recomiendo que la lleves en el bolsillo porque te ayudará a atraer enormes riquezas. Tauro:Para este 2022 te recomiendo el lapislázuli. Esta maravilloso mineral es conocido por su poder benéfico sobre la zona de la laringe.Además, si en los momentos de dudas, lo tomas entre tus manos encontrarás claridad ¡úsala como tu amuleto protector! Géminis:La calcita te calmará, te armonizará y ampliará tu capacidad de discernimiento. Si colocas esta piedra en un lugar donde puedas verla cumplirá su función estabilizadora.Además, agudizará tus capacidades perceptivas y te aportará mucha más memoria. Cáncer:Tu mejor aliada será la azurita. Esta misteriosa piedra, que en tiempos remotos era utilizada por los magos, te ayudará a conectarte con la clarividencia. Si la usas en un colgante te dará un aire enigmático y tendrá una influencia regeneradora sobre tu organismo. Leo:Este año te conviene tener a mano un cuarzo rosado. Este hermoso mineral te brindará alegría y disolverá cualquier sentimiento inarmónico. Si pasas por alguna difícil prueba a nivel emocional tómala entre tus manos un buen rato ¡tendrá un efecto muy positivo! Virgo:Para este 2022 te recomiendo el ágata de color rosa porque te ayudará a ser más afectivo, compasivo y tierno con los seres que te rodean. Además, este maravilloso mineral tiene propiedades curativas que colaborarán para que sanes antiguas heridas emocionales. Libra:Te recomiendo la turmalina rosa porque traerá romanticismo, dicha y armonía en tu relación de pareja. Si estás soltero, usa esta maravillosa piedra como talismán cerca de tu corazón y cuando llegue tu alma gemela podrás reconocerla. Escorpio:A ti te sugiero la rodonita porque te ayudará en el amor.Esta piedra rosada te dará la estabilidad emocional que estás necesitando. Si la tienes cerca de ti por las noches tendrá un efecto reparador sobre tu persona que posibilitará el perdón y las reconciliaciones. Sagitario:La kunzita te dará mucha confianza. Esta bellísima piedra de color lila o morado será tu mejor aliada en los momentos que necesites protegerte y fortalecerte.Ponla un lugar estratégico de tu casa o del trabajo para que absorba las ondas negativas. Capricornio:El ámbar te ayudará a despejar tu mente y a conectarte con pensamientos positivos. A la hora de comunicar tus ideas o puntos de vista esta maravillosa piedra amarilla te ayudará a expresarte con mayor claridad ¡úsala como amuleto! Acuario:El Jade es perfecto para esta etapa que estás viviendo porque te aportará muchísima sabiduría. Además, este poderoso mineral te traerá prosperidad en tus negocios asique ponlo en tu billetera y ya verás cómo aumenta el flujo del dinero. También te ayudará en el amor. Piscis:Este año el zircón te traerá buena suerte y será tu mejor talismán de protección. Este bello mineral incrementará los sentimientos de alegría y optimismo que anidan en tu alma. Colócalo en tu mesa de luz porque también te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 18, 42, 59, 63, 77, 85 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

