El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de octubre

¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bonita! Les cuento que hoy amanecemos con un sextil entre la luna y el planeta Saturno, lo que significa que actuarás con mucha paciencia y tranquilidad. Nada te sacará de tu centro y te dedicarás a descansar y a realizar cualquier actividad que te genere absoluta paz. Por otra parte, a nivel íntimo te recomiendo que no siempre te dejes dominar por la razón, recuerda que las expresiones de afecto espontáneas, también pueden ayudar a cultivar una relación fuerte y estable. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RELAJO MI CUERPO Y ALCANZO PAZ Y ARMONÍA" Si hoy, 3 de octubre, estás de cumpleaños… Los astros te ayudarán a soltar lo que no te sirve del pasado. Los cambios comienzan a surgir y las profundas transformaciones también, sacarás a relucir tu fortaleza interior para que todo sea más llevadero. La Copa de la Suerte: 1, 19, 40, 65, 86, 94 Aries: La ayuda de un familiar no te faltará si necesitas asistencia en el aspecto material o en el espiritual. No tengas vergüenza llegado el caso de tener que pedir algo. Aprovecha el tiempo que tienes para reflexionar y ver las diferentes alternativas. Tauro: Se avecinan movimientos en tu vida. Algo cambia para mejor, no te preocupes, porque los astros llevarán a ver verdades que antes no podías ver. No te alarmes que todo se irá acomodando como debe ser. Géminis: Mantén tus vías de comunicación abiertas porque mediante el diálogo llega el entendimiento. No te des por vencido ante un "no" en estos momentos. Lo mejor siempre es hablar y tratar de que no existan los malos entendidos. Cáncer: Necesitas hacer cambios para mejorar tu vitalidad y tu forma de actuar en tus aventuras amorosas. Analiza para saber lo que debes modificar y así le darás un giro a tu vida para mejor, confía que el cosmos te guía como siempre. Leo: En tu casa los problemas que estén surgiendo hoy tendrán una solución inmediata, así que confía. Estarás revisando las causas de la actitud de un familiar y sería beneficioso conseguir que otros cooperen contigo en el hogar. Virgo: Sé impecable al hablar, trata de pensar antes de decir alguna frase desafortunada. No digas nada que pueda ofender o dañar a otras personas, sobre todo a las que amas. Tú sabes controlar las emociones, así que sé paciente. Libra: Sé sincero contigo mismo y con los demás. Lo secreto sale a la luz próximamente y esto te creará problemas inevitables. Sabes que, en asuntos de dinero, debes tener las cuentas claras. Haz lo correcto porque tú eres una persona de bien. Escorpio: Tu intuición te hará comunicarte con la mirada, sabrás lo que tienes que hacer y lo que esperan de ti los demás. Entrégate al amor, ya que hace mucho que no disfrutas de una buena compañía, no temas, no saldrás lastimado esta vez. Sagitario: Es un período un poco confuso y las ideas no están muy claras, pero ya pasará, te lo aseguro. No tires la toalla o desistas cuando algo no salga bien. Todo pensamiento positivo que envíes al universo se multiplicará en bendiciones. Capricornio: Ten fe en que si algo no se te dio es porque no te conviene, las cosas suceden por algo y cuando no suceden también tienen su motivo. Sigue superándote como siempre, buscando más allá si lo de ahora no te satisface. Acuario: Observa con detenimiento y aconseja, pero no impongas tu opinión y mantén una correcta distancia. Ahora tomarás sabias decisiones en tu trabajo si primero reflexionas, pero tienes que analizar todas las alternativas posibles. Piscis: Revisa tu actitud frente a la religión o tus creencias y confía en el poder Divino. Se está materializando la oportunidad de crecer y madurar en ciertos aspectos que te hacen falta. No pierdas la fe. La vida es un ida y vuelta permanente.

