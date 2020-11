Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les quiero contar que hoy amanecemos con la energía de la Luna en el signo de Géminis, en su casa 8, que representa todo lo oculto, lo místico, la sexualidad y todas las energías que contribuyen a tu evolución. Puedes estar seguro de que hoy tendrás mucha motivación para encontrar tu camino. Si últimamente te has sentido perdido o sin un rumbo fijo, pues hoy es el día ideal para trazarte nuevas metas. Dedícate en solitario a establecer cada punto de partida y cuando estés seguro, entonces si compártelo con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEFINO LAS METAS PARA ESTE NUEVO PERIODO QUE INICIO”. Si hoy, 3 de noviembre, estás de cumpleaños… Aprovecha el brillo que te está brindando el sol para realizar cambios en todo aspecto de tu vida. Los astros te brindan una gran energía capaz de realizar metas que creías que estaban por perdidas. La Copa de la Suerte: 12, 25, 40, 54, 63, 90 Aries: Hoy pondrás miel en tus palabras para dirigirte a los demás y podrás manejar cualquier situación complicada con mucho tacto y dulzura. Los enemigos se convertirán en mansos corderitos y tu encanto personal te ayudará a comunicarte efectivamente con los demás. Tauro: Todo lo que te preocupaba se irá acomodando poco a poco como corresponde. Eso te servirá para volver a disfrutar de la paz que habita en tu corazón. Medita lo más que puedas y, si puedes, escucha una buena música que alimente tu espíritu. Géminis: Tus amistades será el tema que ocupará tus intereses durante este día. Te encontrarás con personas que han estado en tu vida desde la infancia y jugarán un papel importante en la toma de decisiones, pero serás tú el encargado de darles un buen consejo. Cáncer: Se viene un periodo muy importante para a ti a nivel profesional y estarás creciendo cada vez más. Los que están presentes en tu vida laboral te ayudarán y también crearás un entorno armonioso y de compañerismo. También estarás muy popular. Leo: Ahora abrirás tu mente a ese mundo espiritual que te protege. Y te darás cuenta de algunas cosas que te están ofreciendo, pero que no te convienen. Confía en tu intuición y hazle caso a tu ser interior, que te guiará en todo lo que lleves a cabo. Virgo: Emocionalmente te sentirás algo inestable, así que controla tus nervios y reacciones con los que más quieres, mostrándote más compasivo y solidario. Ahora aprenderás a enterrar tus rencores y aplicar el perdón porque todo lo sana. Libra: Te esforzarás demasiado por parecer muy popular, pero eso no te dará muy buenos resultados. Mi recomendación es que hagas una meditación para que puedas reconocer cuál es el error que estás cometiendo. Recuerda que todos tienen gustos y opiniones diferentes. Escorpio: Ahora llevarás un ritmo muy agitado y tendrás que relajarte porque el cuerpo podría pasarte factura. No permitas que tu trabajo se acumule, así que dedícate tiempo a ti para que puedas aflojar cualquier tensión que te resulte. Sagitario: Será un día muy tranquilo para ti porque los asuntos del corazón se resolverán cuando menos lo esperas. También aparecerán soluciones que te ayudarán a activar la armonía en tu hogar y con tus seres queridos. Si te encuentras soltero, observa bien a tu alrededor. Capricornio: Pondrás el foco en tu hogar porque notarás que andas muy ausente y sacarás tiempo de donde sea para conectarte nuevamente con tus seres queridos. En el amor habrá detalles que tendrás que corregir así que fíjate muy bien en tus acciones. Acuario: Será importante que cuides tu forma de hablar y las expresiones inoportunas para que no lastimes con tus palabras los sentimientos de los demás. Tendrás que soltar las emociones tóxicas, porque no le harán bien a tu cuerpo y alma. Piscis: Serás muy positivo y olvidarás las malas experiencias económicas por las que has pasado. Ahora también mirarás hacia el futuro con mayor optimismo. Aprovecha porque la fortuna te acompaña y el cosmos también abrirá tus caminos de suerte.

