El Niño Prodigio: Horóscopo para el 3 de marzo Un día perfecto para estar en contacto con tus sentimientos y profundizar en la unión con tus seres queridos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIÉRCOLES, 3 DE MARZO ¡Feliz miércoles, mi bella gente! Les cuento que en este día la Luna y el Sol confluirán en un trígono perfecto. Este aspecto se dará en signos de agua por lo que nuestras emociones estarán a flor de piel. Tomarás contacto con tus sentimientos y profundizarás la unión con tus seres queridos. Aceptarás a la persona que amas con sus luces y sus sombras. Es un momento especial para perdonar, perdonarse y extenderle una mano a aquel que pueda estar pasando por un momento difícil. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME VUELVO MÁS SENSIBLE Y MÁS HUMANO". Si hoy, 3 de marzo, estás de cumpleaños… En este día vivirás momentos cargados de emotividad en los que aflorarán recuerdos de otros tiempos. Estarás en el centro de la escena recibiendo la atención de las personas que te rodean. Sentirás el permanente apoyo de tus seres queridos. La Copa de la Suerte: 2, 15, 66, 75, 89, 91 Aries Los astros despertarán tus deseos de compenetrarte con otro ser con el cuerpo, la mente y las emociones. Habrá alguien que tocará tus fibras más íntimas y despertará tus fantasías secretas. Sumérgete en el encuentro ¡Sentirás mayor placer si te entregas! Tauro Los asuntos románticos estarán en primer plano. Si sientes que tu pareja se comporta de una manera un poco absorbente plantea tu necesidad de un poco más aire de la mejor manera. Los solteros querrán experimentar diferentes cosas y no quedar atados a nada. Géminis Tu nivel de trabajo se incrementará, pero te sentirás satisfecho porque tus esfuerzos llegarán a buen puerto. Tu dedicación y entrega serán apreciadas por tus superiores asique utiliza tu sexto sentido para ascender. Si estás en la búsqueda de empleo aprovecha esta corriente a favor. Cáncer Tus instintos estarán a flor de piel y te sentirás lleno de vitalidad. Buscarás vivir el momento presente en toda su intensidad poniendo en cada instante lo mejor de ti. Ejercerás un poder magnético sobre las personas que te rodean. Leo Te conectarás con antiguos recuerdos que tenías escondidos en las profundidades de tu interior. Te sentirás estrechamente unido a un ser de tu entorno familiar. Será un momento en que tu mundo emocional estará exaltado y activo. Deja fluir tus sentimientos. Virgo Encontrarás personas que compartirán tus mismos puntos de interés y con las que podrás profundizar acerca de diversas cuestiones que te apasionan. Conversar te distraerá y te ayudará a tomar distancia de algunas tareas que te tienen un poco estresado ¡renueva tu rutina! Libra Este es un momento para que te ocupes de las cuestiones relativas a tu economía y para que analices nuevas estrategias para ganar dinero. Te convendrá organizarte para que tu trabajo te de mayores frutos y para incrementar tu nivel de productividad. Escorpio La Luna transitará tu signo exaltando tu poder, tus atractivos y tu personalidad magnética. Un halo mágico te envolverá y parecerá que flotas. Será una ocasión especial para que cantes, bailes o muestres tus encantos. Tendrás un sequito de admiradores haciendo fila. Sagitario Estarás dispuesto a replegarte para hacer un contacto profundo con tu historia y tu mundo emocional. Será un momento oportuno para que te reencuentres con sensaciones y afectos del pasado ¡abre el arcón de los recuerdos porque encontrarás un maravilloso tesoro! Capricornio Sentirás la necesidad de estrechar el contacto con tus amigos para reponer fuerzas y reciclar las tensiones que absorbes a diario. Aprovecha para organizar una salida grupal o para programar una reunión que propicie el dialogo. No temas expresar tus emisiones. Acuario Sentirás un mayor grado de exigencia asique te convendrá dejar de lado las cuestiones banales para concentrarte en tus objetivos. Los asuntos de trabajo serán prioritarios y todos los esfuerzos que hagas en esa área serán recompensados ¡es tiempo de ascender! Piscis Estarás en sintonía con una buena estrella que guiará tus pasos hacia las mejores oportunidades. Te plantearas como opciones realizar un viaje o enfocarte en un nuevo estudio. Tu magia y tu poder de encantamiento te ayudarán a superar cualquier obstáculo que se presente.

