El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de enero El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Domingo, 3 de enero ¡Feliz domingo mi bella gente! Los cuerpos celestes continúan bendiciéndonos con aspectos especialmente positivos. En este día se producirá un gran trígono de tierra entre la Luna, Urano y el Sol que beneficiará particularmente el área del trabajo y la economía. También hay excelentes augurios para las cuestiones de salud. Hoy se desatará cualquier nudo y se pondrán en marcha los proyectos que estaban estancados. Es un momento de liberación de energía creativa y de gran fecundidad. Lo que hoy siembres crecerá y florecerá sin trabas ni demoras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONCRETO MIS SUEÑOS”. Si hoy, 3 de enero, es tu cumpleaños… En este día las configuraciones planetarias te otorgarán la posibilidad prosperar. Te sorprenderá positivamente el hecho de que podrás dar avances sustanciales en muy poco tiempo. Una gran idea podrá ser implementada con altos niveles de éxito. La copa de la suerte: 5, 18, 33, 58, 65, 70 ARIES Las influencias planetarias indican que será un momento clave para mejorar tu desempeño en el trabajo. Tendrás todo lo necesario para brillar en el campo profesional, pero deberás prestar atención a los detalles porque las fallas y errores no pasarán inadvertidos. TAURO Tu sentido práctico hoy estará alineado con los planetas y eso te ayudará a encontrar soluciones que mejorarán tu calidad de vida. Harás uso de tu creatividad en muchas actividades y te sentirás pleno. Eso también elevará tu autoestima. GÉMINIS Te llegarán ideas de manera repentina, a través de sueños o momentos de inspiración. Estas corrientes renovadoras influenciarán el área del hogar por lo que considerarás la posibilidad de vivir con otras personas o reformar tu espacio. También te liberarás de algo del pasado. CÁNCER Las vibraciones positivas continuarán beneficiándote en las diferentes áreas de tu vida. Hoy serán tus vínculos los que funcionarán de acuerdo a tus expectativas proporcionándote el contrapunto que necesitas. Pondrás en palabras lo que sientes consiguiendo un excelente nivel de dialogo. LEO Los tránsitos indican que hoy tu energía estará bien sintonizada con los temas económicos por eso es un momento oportuno para pensar estrategias que te permitan multiplicar tus ingresos. Si pones empeño y dedicación obtendrás los beneficios que te mereces. VIRGO Las condiciones se presentarán especialmente favorables para ti y la luna influirá de manera positiva junto al Sol. Esto exaltará tus virtudes esenciales y te otorgará gran vitalidad, así que todo lo que inicies hoy se encausará y prosperará en el futuro. LIBRA Los astros te invitarán a conectarte con tus necesidades más profundas y a que hagas polo a tierra. Será oportuno que te permitas un respiro y que bajes tu nivel de actividad para dedicarte a ti mismo. Reflexionar y leer un buen libro te relajará. ESCORPIO El vínculo con tus amistades se activará y tendrás la oportunidad de conversar acerca lo que más te interesa. La energía, la mirada y la opinión de otras personas te ayudarán a observar tu realidad y a darle un encuadre más adecuado. SAGITARIO En este día domingo prepárate para postergar tu descanso dado que se incrementará tu nivel de actividad. Tendrás que resolver cuestiones de importancia que requerirán de todo tu buen juicio. Pero alégrate porque tus esfuerzos pronto te traerán resultados palpables. CAPRICORNIO Hoy estarás centrado e irradiarás energías positivas. Harás contactos con personas de otras regiones que ampliarán tus perspectivas en los diferentes órdenes de tu vida. Tus asuntos tenderán a encarrilarse en sintonía con tus más altos propósitos. ¡Te sentirás confiado! ACUARIO Las vibraciones facilitadoras del cosmos combinadas a un trabajo exhaustivo que llevarás a cabo destrabarán una situación del pasado. Se liberarán energías retenidas y esto aumentará notablemente tu poder de eficacia. Surgirá una nueva y mejor versión de tu persona. PISCIS Las estrellas propiciarán las relaciones amorosas. Si te encuentras en pareja notarás que tu compañero tiene en cuenta tus opiniones y que apuesta a construir un futuro en común. Los solteros prepárense porque podrían conocer a alguien en una reunión o salida.

