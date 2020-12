El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de diciembre

Close

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE Feliz y bendecido jueves, mi gente bella. Hoy es de esos días en los que uno no quiere quedarse quieto y carga con mucha energía gracias al sextil de la luna con el planeta Marte. La disposición y la motivación estarán sobre la mesa listas para emplearlas en cualquier plan que tengas en mente. Si has estado muy quieto en las últimas semanas, hoy podrías darte la oportunidad de hacer una actividad distinta que te ayude a salir de la rutina y te brinde experiencias nuevas y enriquecedoras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY MOTIVADO A VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS" Si hoy, 3 de diciembre, estás de cumpleaños… Te esperan unos días de mucho entusiasmo en este ciclo que comienzas a partir de hoy. El nuevo año estará signado por la energía y la actividad. La amistad se convertirá en un valor muy importante en tu vida. La Copa de la Suerte: 3, 16, 41, 59, 70, 82 Aries: Esas actividades que tanto disfrutabas ahora ya no llamarán tanto tu atención. Tu mundo social se transformará y también tus anhelos. Toda nueva amistad tendrá un propósito en tu vida y buscarás algo diferente. Estoy muy seguro de que lo encontrarás. Tauro: Tu energía te llevará a luchar con fuerza por lo que deseas. Irás tras el triunfo de lo que siempre has soñado. Vivirás los momentos más importantes de tu vida profesional y todas las actividades que tengas pendientes te darán muchas satisfacciones. Géminis: Hoy será un día que manejarás tanto poder de convicción que podrás convencer a los demás, pero hazlo con diplomacia y no te fanatices. También buscarás más allá de lo superficial y te informarás responsablemente porque aumentará tu sed de conocimiento. Cáncer: Prepárate para una transformación en tu vida porque ahora te dedicarás a investigar en los temas de ocultismo y espiritualidad. El nacimiento, y la vida después de la muerte serán temas importantes, tanto como el sexo. Estarás investigando mucho al respecto. Leo: Debes tener mucho cuidado porque hoy se afectarán las relaciones con tu ser querido y es posible que a nivel laboral también. La rutina se te hará algo difícil de llevar, y no te será fácil establecerte sobre bases firmes porque tendrás poca paciencia. Virgo: Te aconsejo que mantengas tu salud, porque si no te atiendes todo malestar se intensificará. Deberás examinar tu dieta y llevar a cabo un buen plan de ejercicios. De ti dependerá que te sientas bien, y cuida de no enojarte por tonterías. Libra: La entrada de Marte en tu quinta casa te traerá circunstancias que afectarán especialmente las relaciones con los niños y los jóvenes. Por otra parte, tus relaciones amorosas serán muy intensas y emotivas. Déjate llevar por tus emociones, pero al mismo tiempo sé prudente. Escorpio: Una mudanza podría estar en tu agenda porque ahora se resaltará todo lo que tenga que ver con tu hogar, tu familia y tu vida personal. Tendrás que afrontar esos conflictos que has estado evadiendo y resolverlos de una vez por todas. Sagitario: Buscarás en tu interior y te irás liberando de lo que te afecta emocionalmente. Ahora comenzará un período de cambios a nivel personal. Lo que digas causará un efecto profundo en los otros, por lo que te cuidarás al expresarte y comunicarte con los demás. Capricornio: Será importante que tomes conciencia acerca del valor del dinero porque tu sector financiero se movilizará fuertemente y te llevará a hacer ajustes en tus gastos. Aquello que valoras experimentará un cambio llamativo y radical. Acuario: Una poderosa energía cambiará aspectos de tu personalidad poniéndote más atrevido y arriesgado. Tendrás mayor interés en ti mismo y te sentirás muy seguro de lo que realmente es importante en tu vida. Anímate a dejar fluir estas vibraciones. Piscis: Ahora se activará lo oculto de tu vida y saldrán a relucir aspectos de tu ser, que debes confrontar para superarlos. Te liberarás de toda negatividad en tu pensamiento y abrirás tu mente a nuevas ideas. Prepárate porque también vencerás a tus enemigos ocultos.

