El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de septiembre

¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les cuento que hoy celebramos la festividad de San Miguel Arcángel, nuestro amparo contra la perversidad y quien nos defiende en la lucha. Por otro lado, tenemos a la Luna en Piscis, así que te sentirás muy soñador y compasivo, y además imaginarás un mundo de fantasías donde todo es color de rosa. ¡Pero mucho cuidadito! Siempre es bueno mantener los pies sobre la tierra, porque el golpe podría ser más fuerte cuando vives alejado de la realidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MANTENGO MIS PIES AFIRMADOS A LA REALIDAD" Si hoy, 29 de septiembre, estás de cumpleaños… Prepárate para vivir momentos inolvidables que compartirás con personas que llegarán a tu vida. Habrá alguien muy especial, que te mostrará otra cara de la vida, otra visión más clara y optimista. La Copa de la Suerte: 7, 30, 38, 51, 85, 98 Aries: Los astros te auguran éxitos en el trabajo, pero con mayor responsabilidad. Ahora vas a destacarte por tus tareas y tus superiores lo notarán. Todo lo que sea aprendizaje, será de tu interés para lograr el éxito. Tauro: Revisarás situaciones que has vivido en un pasado reciente. Algunos temas no se han podido aclarar, y tu mente estará ocupada con asuntos que quieres resolver, porque no te hacen sentir bien. Te concentrarás en arreglarlo todo para sentirte en paz. Géminis: Asistirás a reuniones porque necesitas despejarte y pensar en otras cosas, algunas responsabilidades te están pesando en tus hombros. Tus amigos de siempre te buscan y junto a ellos encontrarás respuestas positivas a tus preocupaciones. Cáncer: Por fin podrás superar las molestias físicas que no te dejan descansar bien y disfrutarás de momentos de relax. Harás espacio para realizarte masajes, así como baños y una dieta natural, que te ayudarán a mantenerte saludable y cambiarán tu energía. Leo: Tendrás que estar más presente en tu hogar. Tu familia reclamará tu presencia, así que te dedicarás a darle afecto a quienes te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. Se estrecharán los lazos cuando aclares temas que están pendientes. Virgo: Surgirán salidas y reuniones, donde si estas solo podrás conocer al amor de tu vida. Si bien gozarás de mucha energía, también te sentirás muy ansioso y emocional. Disfruta de los momentos presentes, aquí y ahora. Libra: Ahora tomarás las cosas con tranquilidad y llegarás antes a tu meta, no importa que sea a paso lento, pero será seguro. Todo lo relacionado con estudios es positivo ahora. Prográmate para el éxito que se viene. Escorpio: Los desacuerdos sobre cómo utilizar el dinero pueden traer tensión. Lo que es importante para uno, para el otro no lo es tanto. El amor es la medicina que puede aliviar la situación. Hay que dialogar y llegar a un acuerdo. Sagitario: Demostrarás lo mucho que vales y vas a desarrollar más la confianza en ti, utilizarás tus encantos para hacerte notar y te aseguro que así será. No te desanimes y exige lo que te corresponde, lo conseguirás. Capricornio: Tendrás confianza para conseguir lo que deseas y decretarás al universo con fe tus deseos más profundos. Escucha a tu corazón, la intuición te llevará por el camino indicado y te presente que las estrellas te están protegiendo. Acuario: Ahora le vas a sacar provecho al buen humor que reina en estos momentos. Enfrentarás con una sonrisa los cambios que se te presenten, por más difíciles que sean. Adáptate a lo que venga, encontrarás las soluciones. Piscis: Te sentirás muy cómodo escuchando a los demás, más allá de las palabras que expresen. Sabes que tienes una gran intuición, y percibes lo que para otros pasa desapercibido y a través del amor podrás abrir muchas puertas.

