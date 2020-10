Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente! Hoy deben tener mucho cuidadito con las actitudes antipáticas porque con la cuadratura de la luna y el sol estarás poco sociable y con niveles altos de tensión y estrés. No permitas que nadie te saque de tu centro y tampoco respondas a provocaciones de los demás. El consejo para este día es: Hazte el de los oídos sordos y báñate en aceite para que todo te resbale. Recuerda siempre que para discutir o pelear se necesitan dos. Sé discreto y cauto en tus acciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “NO ATIENDO A LAS SITUACIONES QUE ME HAGAN PERDER EL CONTROL” Si hoy, 29 de octubre, estás de cumpleaños… El clima de este nuevo año será favorable para el nivel afectivo y romántico. Recurre a tus encantos, y tendrás a la persona que quieres. Sabes cuáles son tus armas de seducción, utilízalas y te irá de maravillas. La Copa de la Suerte: 5, 20, 34, 49, 64, 95 Aries: Hoy disfrutarás de mucha felicidad porque en tus relaciones en general vas a mantener bajo control las emociones negativas. Es posible que una situación es particular te haga sentir un poco estresado, pero sabrás cómo sortear ese problema. Tauro: Hoy podría ser un día tenso emocionalmente, así que tendrás que tomar las cosas de una manera más relajada para que pueda ser más fácil sobrellevarlo. Habrá algunas personas malintencionadas, pero ¡ojo! no te dejes influenciar por los envidiosos. Géminis: Disfrutarás de romances, sociedades armoniosas y prosperidad en tu vida en todos los aspectos. También recibirás los favores de una persona importante que no esperabas porque todo se encuentra bajo el poder benéfico de las estrellas. Cáncer: Aprovecharás la habilidad que tienes para el razonamiento y así llegarás más lejos de lo que crees. Si además utilizas la intuición, convertirás tu sueño en realidad. Esfuérzate y cree en ti porque tienes una gran capacidad mental. Leo: Te caracterizas por tu excelente agilidad mental por eso todos querrán escuchar tus ideas para poder llevarlas a la práctica. Te expresarás con tacto y diplomacia en lo que digas, y lograrás en el terreno laboral lo que desees. Virgo: Si puedes, en el día de hoy trata de empezar a cambiar los muebles de lugar de tu casa para ir renovando energía estancada. Existirá abundancia y una buena comunicación que tienes que aprovechar. Además, la suerte llamará a tu puerta. Libra: Hoy explotarás tus relaciones y sacarás partido de la oportunidad que se presente. Habrá magníficos aspectos para el amor y la sensualidad. Te sentirás más atractivo y eso reafirmará tu autoestima. ¡Te felicito! Escorpio: Este será el momento de concretar tus proyectos laborales. Si vas a negociar, será mejor que lo hagas con seriedad y tacto, sin dejar cabos sueltos. Fíjate en cada detalle para que nada se te escape. ¡La suerte aparecerá de repente! Sagitario: Hay alguien en tu grupo de amigos al cual no le agrada que te vaya tan bien. Ya sabrás de quién te hablo. No confíes demasiado en las personas a las que no conoces bien y no idealices a nadie porque te vas a desilusionar. Capricornio: Será un día para reflexionar y meditar. Es posible que te sientas solo, y que no estés expresando adecuadamente tus emociones. Aprovecha este espacio de soledad para conectarte con tu guía interior. Acuario: Siento que un viaje reciente te traerá una oportunidad de cambio de residencia en el futuro. También conocerás gente muy agradable y especial en ese camino. Por otra parte, disfrutarás de felicidad en el amor y en el ambiente familiar. Piscis: El tema que te ronda en la cabeza tendrá ver con tu plano laboral. El éxito profesional que deseas provendrá de la buena administración económica. Compórtate con seriedad y organiza mejor la entrada de dinero.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.