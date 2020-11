Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con una oposición de la luna y el planeta Plutón. Esto indica que las emociones hoy se mostrarán intensamente, pero habrá una fuerte tendencia a que se canalicen de forma negativa. También te sentirás muy atraído por todo lo relacionado con el mundo esotérico o a la magia, pero con la intención de satisfacer tus propias necesidades. Cuídate de involucrarte en cosas que más tarde no podrás controlar. Un día como hoy, lo más sensato, será mantener tu posición y no experimentar con aquello que no conoces. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “NO EXPERIMENTO CON COSAS QUE ESTÁN FUERA DE MI CONTROL”

