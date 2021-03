El Niño Prodigio: Horóscopo para el 29 de marzo El hexagrama del I-Ching de hoy con El Niño Prodigio te dará una idea de las fuerzas, personas y estados espirituales que tendrán importancia en este día. ¡Toma nota! Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 29 DE MARZO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del I Ching con un hexagrama para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries Tu hexagrama es el 19. Lin: Acercarse. Será recomendable unir fuerzas, armar grupos y actuar de forma colectiva. La diversidad de ideas será clave para la gestación de este nuevo inicio. Este es un momento de gran confluencia y creatividad que debes aprovechar porque pasará rápido. Tauro Te toca el 46. Shag: Subir. Este será un periodo de conquista y realización personal. Luego de haber practicado la virtud de la obediencia concluirás felizmente una tarea. Una persona que admiras apreciará tus logros, te revelará un conocimiento y te nombrará su sucesor. Géminis El 42. Yi: Evolución es tu hexagrama. Cumplirás propósitos que te han acompañado por mucho tiempo gracias a que sabrás articular las distintas piezas de tu realidad. Por eso este es un momento de florecimiento y plenitud. Si tienes alguna antigua culpa podrás repararla. Cáncer Para ti es el hexagrama 49. Ko: Renovar. Un momento de tu historia quedará atrás revelando así nuevas posibilidades donde no lo imaginabas. Comprenderás que cambiaron los tiempos y encontrarás la fuerza interior para empezar desde el principio. Sabrás cuando actuar y cuando quedarte quieto. Leo Tu hexagrama es el 25. Wu Wang: Sinceridad. El respeto por los demás debe ser tu norte. Si no estás dispuesto a ser claro será mejor que desistas de cualquier acción porque nada llegará a buen puerto. En cambio si te manejas con franqueza tendrás prosperidad. Virgo Tu hexagrama es el 35. Yin: Progresar. Los resultados que obtendrás superarán tus previsiones. Sin que te lo propongas llegarás a ser mucho más valorado, respetado y apreciado. Sin embrago te convendrá manejarte con precaución porque el panorama continúa siendo incierto. Libra Para ti es el hexagrama 22. Pi: Adornar. Hay fórmulas de cortesía que no siempre son espontaneas y sinceras por eso es preciso que no te dejes guiar exclusivamente por las apariencias. Para encontrar la verdad deberás observar muy bien al ser que tienes en frente. Escorpio Tu hexagrama es el 52. Kan: Cimientos. Se trata de un momento de realización interior en el que reflexionarás acerca de tu pasado. Tomarás conciencia del paso del tiempo y esto te permitirá incorporar una visión más madura. El silencio te ayudará a clarificar tus sentimientos. Sagitario Presta atención al 20.Kwan: Observar.Este será un momento para evaluar con prudencia las posibilidades de manera de estar preparado frente a un eventual cambio. No te apures a emitir juicios o en tomar decisiones. Si tu visión tiende a ser subjetiva busca el consejo de alguien imparcial. Capricornio Sigue el hexagrama 24. Fu: Regresar. Después de un periodo de crisis, en el que te has enfrentado a un autoexamen y también has admitido algunos errores estás listo para volver a empezar. Te espera un arduo trabajo pero tus esfuerzos darán sus frutos. Acuario Pon atención al hexagrama 14. Ta Yu: Gran Dominio. Ahora puedes obrar porque tienes confianza en ti mismo y porque alcanzaste un conocimiento exacto de tus límites y posibilidades. Este es un momento único en el que tú fuerza y espíritu se encuentran alineados con el cosmos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Te toca el hexagrama 5. Hsü: Esperar. En este período debes manejarte con cautela. Te recomiendo que dejes en suspenso los nuevos emprendimientos hasta que confluyan las circunstancias propicias. Tomar iniciativas importantes ahora sería como nadar contra la corriente. Cuando llegue el momento de avanzar lo intuirás. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 28, 55, 63, 88, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

