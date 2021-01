Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de enero Protectores y seres de luz guiarán tus pasos hacia un nuevo destino. Mira lo que tienes que hacer, según los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viernes, 29 de enero ¡Bendiciones, mi gente bella, llegó el fin de semana! Les cuento que en este viernes se producirán vibraciones altamente positivas por la cercanía de nuestro astro rey Sol con Júpiter. Derribarás todas las barreras que te impedían avanzar gracias a la claridad de tu mente que estará completamente inspirada. Es un tiempo de gran expansión en el que te sentirás confiado y te lanzarás a vivir experiencias inéditas. Surgirán guías, protectores y seres de luz que guiarán tus pasos hacia tu nuevo destino. Tu realidad adquirirá nuevas dimensiones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AVANZO HACIA LO EXTRAORDINARIO". Si hoy, 29 de enero es tu cumpleaños… Los cuerpos celestes indican fortuna y prosperidad. Muchas personas recurrirán a ti en busca de guía y tú sabrás señalarles la mejor opción. Te recomiendo que cultives tus intereses espirituales. ¡Es tiempo de que extiendas tus alas y remontes vuelo! La copa de la suerte: 4, 22, 31, 55, 78, 85 ARIES Los que te rodean te comunicarán sus opiniones, pero deberás conectar con tu propio ser para alcanzar el bienestar que necesitas. La práctica de un hobby te ayudará a recuperar tu centro. Las respuestas que estás las encontrarás fuera de ti. TAURO Hoy te encontrarás un poco susceptible y propenso a tomarte como ofensivos algunos comentarios que no necesariamente están hechos con mala intención. Trata de que tu orgullo no te lleve a perder la objetividad y busca apoyo en tus seres queridos que sabrán contenerte. GÉMINIS Las estrellas despertarán tus deseos de viajar porque te darás cuenta que el movimiento es lo que estás necesitando para ver las cosas desde un ángulo diferente. También es recomendable que escribas lo que sientes o que se lo manifiestes a algún amigo cercano. CÁNCER En este día los asuntos económicos adquirirán gran relevancia y es posible que tengas que efectuar algunos gastos extras. Si necesitas préstamos y créditos preferentemente manéjate con personas cercanas en lugar de entidades financieras. Mantente alerta y condúcete con precaución. LEO Los niveles de exigencia bajarán otorgándote alivio y abriendo paso al contacto con tus propios deseos. Te sentirás preparado para encarar esos asuntos personales que habías tenido que postergar. Comunícale tus intereses a aquellos seres que caminan a tu lado. VIRGO Será un momento en el que lo más recomendable es bajar los niveles de actividad y no exigirte demasiado. Tu ser esencial buscará conectarse a través de sueños y otras señales. Si te encuentras tranquilo y relajado podrás descifrar los mensajes. LIBRA Este es un día ideal para que salgas al mundo y para que compartas experiencias. Creo que es tiempo de que te muevas con mayor libertad en el ámbito de las amistades. Deja de lado el protocolo y anímate a decir lo que piensas sin rodeos. ESCORPIO Los cuerpos celestes indican que estarás abocado a las cuestiones profesionales y que tendrás mayores responsabilidades a cuestas. Cumple con tus obligaciones, pero si necesitas colaboración no dudes en pedirla. Si te encuentras sin trabajo podría surgir una posibilidad cerca de tu casa. SAGITARIO Los astros propiciarán un cambio de mentalidad que te liberará de ataduras y te permitirá dar un salto. Te llegará información que te será de gran ayuda para mejorar tu vida. Es un momento para que estés atento a las señales externas. CAPRICORNIO Hoy sentirás fuertes deseos de tener un encuentro a fondo con otro ser. Regálate a ti y a tu pareja un momento de intimidad en el que puedas manifestar tus deseos más ardientes. Si estás solero presta atención porque surgirá una propuesta interesante. ACUARIO Este será un día ideal para compartir salidas o actividades con otras personas. Tu pareja, amigo o colega estará predispuesto al dialogo y escuchará tus opiniones con especial atención. Lo que antes parecía una diferencia ahora se convertirá en un complemento. PISCIS El clima en el trabajo estará un poco cargado y esto podría afectar al buen desempeño de tus funciones. Tendrás que hacer un esfuerzo para mantenerte en eje y que las vibraciones negativas no te afecten. Visualízate fuerte y rodeado de luz.

