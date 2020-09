El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz lunes para todos. En esta semana les traigo aquellas situaciones de temor o frustración que pueden gobernar tus sentimientos según tu signo zodiacal. Presta mucha atención para que puedas identificarlas y controlarlas… Aries: Tú debes resolver el problema del miedo y, en ocasiones, la falta de confianza en ti mismo. Aunque te cueste aceptarlo, tienes muchos disfraces para tapar esconderte un poco porque evitas a toca costa que puedan herir tu autoestima. Normalmente te esfuerzas por mantener un fuerte ego ante los demás. Tauro: En ocasiones te genera mucha frustración tu rigidez y tu incapacidad para expresar la energía emocional. Muchas veces te muestras terco, posesivo y ambicioso, pero para mejorar todo esto, debes saber pedir ayuda con humildad y sin resentimiento. Géminis: A veces la vida es aburrida y debes entender que no siempre te puedes quedar anclado a tus recursos mentales, porque todo el tiempo no te encontrarás con momentos de diversión. La quietud te genera estrés, pero en ocasiones necesitas poner a descansar tu mente. Cáncer: Tú normalmente sufres por el pasado. A veces dejas que tu presente se tiña de recuerdos que no te enriquecen y dejas pasar frente a tus ojos oportunidades valiosas. La clave para avanzar es soltar lo que te encadena. Leo: Tu sol se apaga un poco cuando sufres crisis profesionales o emocionales. Y para que puedas superar cualquier episodio depresivo o de tristeza que te embargue de repente tu parte creativa debe estar totalmente tranquila. Eso es lo más difícil para ti. Virgo: Tiendes a desarrollar temor por el rechazo emocional, puesto que en el fondo sientes una enorme inseguridad. Sucede que te centras puramente en lo mental y tienes que permitirte vivir las emociones para cumplir como deseas con tu destino solidario. Libra: Para ti todo debe lucir absolutamente bello, por eso si tienes heridas emocionales buscas la manera de taparlas para que nadie note que hay algo mal en ti. Pero tienes que aprender a liberar ese dolor y defender tu lugar ante la invasión de los demás. Escorpio: Tu punto débil son las viejas heridas de la educación social y familiar. Esto te genera resentimiento y deseos de venganza, porque te cuesta muchísimo perdonar de corazón. Tienes que confiar en quien te ayude para sanar tu dolor y limpiar tu vida de viejos rencores. Sagitario: A ti te cuesta comprometerte con la vida cotidiana cuando se te agotan todos los viajes y pierdes el optimismo Normalmente recurres a tu suerte para escapar de las dificultades y de las personas que te hacen sentir mal. Sin embargo, debes entender que la suerte no siempre te acompañará. Capricornio: Debajo de esa apariencia ambiciosa, siempre hay un corazón tierno y sensible, por eso te deprimes con frecuencia, y aunque crees que se debe a temas económicos o de trabajo, en realidad se debe a la soledad que, en ocasiones, siente tu niño interior. Acuario: Defiendes los valores humanos con tu racionalidad, pero te muestras frío en tus sentimientos. Tampoco entiendes las lágrimas de otro ser humano, pues lo consideras una debilidad. Aprende a ser más compasivo. Piscis: Tus valores espirituales son la compasión, el servicio a los demás, el amor por el otro y la falta de ambición. Y si estos valores faltan en tu vida cotidiana, sientes una tristeza profunda. Alcanza la paz sanando las heridas ajenas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 31, 49, 50, 67, 79, 90 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.