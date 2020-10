Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de octubre

¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Les cuento que hoy tenemos la energía de la Luna que se encuentra transitando por el signo de Aries, así que te sentirás emocionalmente independiente, espontáneo y apasionado. Este es un excelente momento para romper ataduras y dejar en el olvido aquello que no te gusta. Si te ha costado cerrar algún ciclo, pues te cuento que hoy tendrás la fuerza suficiente para decir: ¡Ya no más! ¡Para atrás ni para coger impulso! Así que anímate y permítete Levantarte, Renovarte y Gozar. Tú sabes… ¡Lerego, lerego, lerego! Si hoy, 28 de octubre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo tienes que proponerte cuidar la salud, haz un cambio de alimentación y verás que tendrás más energía que antes. Suprime un poco las bebidas alcohólicas que no te hacen bien. La Copa de la Suerte: 11, 26, 37, 52, 68, 81 Aries: Al mirarte al espejo verás que tienes enfrente a un ser humano con un alma muy hermosa. Tu personalidad recibirá energía positiva y seducción, e impresionarás solo con tu presencia. Este es un excelente momento para poner en marcha tus planes. Tauro: Hoy pensarás cuál energía puedes poner en favor de tus seres queridos y no guardarás ningún enojo en tu corazón. Yo te aconsejo que dialogues y expreses tus verdaderos sentimientos porque el Cosmos te llenará de amor y tacto. Géminis: Los cambios que se aproximan serán para mejorar. Se movilizan los ánimos en tu hogar y en el ambiente de trabajo, así que trata de promover la paz cuando sea necesario y a las dificultades no le prestes más atención de la que merecen. Cáncer: Cumplirás con tus anhelos porque tendrás suficiente potencial para realizar lo que desees sin dificultades. Cuando estés en compañía de tus amigos, cuídate de no iniciar discusiones para evitar conflictos y permite que reine la paz. Leo: Tu mente se abrirá de manera espontánea, así que no te resistas. Además, comprenderás tu futuro próximo de una manera clara y se abrirán tus caminos para ir en busca de nuevos horizontes. El cosmos te ayudará a crecer. Virgo: Tu carácter guerrero será beneficioso para ti en estos momentos y tendrás valor para llevar a cabo lo que antes te parecía inalcanzable. Además, llegarás a un acuerdo económico favorable, así que no te preocupes. Libra: Tendrás que ser prudente en el amor porque tus pasiones estarán a flor de piel. Trata de equilibrarte un poco o terminarás asustando a tu amorcito con tus estados emocionales. Si te controlas, alcanzarás el equilibrio que tanto estás deseando. Escorpio: Si no controlas tus enojos, entonces tu salud se verá afectada seriamente. Será muy importante que evites alterarte porque, además, podrías terminar discutiendo con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Al final de la jornada, si eres inteligente, recibirás una agradable noticia. Sagitario: Se avivará en ti el deseo de disfrutar de los romances y la diversión. Además, surgirán muchas salidas y conocerás infinidad de personas. No caigas en relaciones peligrosas con personas complicadas, que solo te traerán desventuras. Capricornio: Es momento de que haya paz en tu hogar y para eso es importante que sepas cómo sobrellevar los conflictos y resolverlos. Tú sabes cómo hacerlo, porque veo que ahora tomarás una actitud tolerante y firme para mantener los vínculos y decidir correctamente. Acuario: Tendrás que mejorar el trato con los que están a tu alrededor y que además te quieren de verdad. Tu forma de comunicarte se está volviendo muy brusca y agresiva, así que intenta dulcificarte un poco para que no vayas a herir a los que más te importan. Piscis: Se terminará tu preocupación por tu entrada de dinero, porque trabajarás con más fuerza para aumentar tus ingresos. Además, te has esforzado más de lo que debías y te mereces este progreso, así que no dudes en exigir lo que es justo para ti.

