El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de noviembre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con un trígono de la luna y Neptuno. Este aspecto armónico te va a generar una gran sensibilidad interior, es decir, tus sentimientos y subconsciente estarán especialmente activos. Vivirás sensaciones ligadas a la emotividad y a esos aspectos de tu naturaleza que antes no habías podido percibir. Ahora podrás abrir tus sentidos internos al mundo de los sentimientos, tanto de los tuyos, como de los ajenos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXPANDO MI MUNDO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS” Si hoy, 28 de noviembre, estás de cumpleaños… Tu familia y seres amados ocuparan el primer plano en tu vida, te fijarás que todos se encuentren bien y que no les falte nada. Los astros aumentarán tus obligaciones y tendrás que reorganizarte para cumplirlas. La Copa de la Suerte: 10, 28, 39, 58, 73, 97 Aries: La energía de los astros te dará la oportunidad de expresar tus talentos, así como también probar suerte en otras áreas. Duplicarás tus ingresos, aunque la economía se encuentre todavía en recuperación. Tauro: Sácale provecho a tus talentos ocultos. Valórate, no te cierres a oportunidades profesionales y afectivas. Este es tu momento para demostrar tus capacidades. La fama y el reconocimiento están en agenda para ti. Géminis: Muchos milagros ocurrirán en tu vida, así que mantén tu fe en ellos. Se te presentarán oportunidades para ganar dinero, así como también para invertirlo con sabiduría. Anímate a independizarte sin miedo. Cáncer: Concéntrate en el momento presente, ya que estarás un poco ansioso, aunque gozarás de mucha energía tanto física como mental. Disfruta del momento, y muestra siempre una sonrisa. Controla tu impulsividad. Leo: Termina el período de la timidez y la inseguridad, y te sentirás capaz de lograr lo que te parecía imposible. Tienes que darte el lugar que te corresponde, respétate y valórate cómo te mereces, pero baja tu ego. Virgo: Será importante para los demás que los escuches y les des contención. Te será fácil compartir tu tiempo, y dar de ti algo más que tu simple compañía en tiempos de necesidad. Verás nuevas formas de expresar tu amor. Libra: Evita los seres que te roban tiempo y fuerzas, pidiéndote que encuentres soluciones a sus problemas. Conserva tus reservas de energía haciendo yoga o meditación. Cumple con tu dieta, así mantienes tu buen estado de salud. Escorpio: Espera sorpresas en aventuras románticas, así que si estás en pareja cuídate y sé discreto, no te compliques la vida. Se te presentarán oportunidades de encontrar seres que llenarán tus expectativas sentimentales. Sagitario: Resalta tu sentido del humor y así crecerá tu capacidad de adaptarte a las nuevas situaciones de tu vida hogareña. Tu mente estará muy poderosa, y atraerás la armonía en las relaciones con tus familiares. Capricornio: ¿Estás en busca de trabajo? Llegará el momento que estabas esperando para cerrar negocios o llegar a nuevos acuerdos, ya que la energía planetaria te apoya. Nada te frenará bajo los efectos mágicos de las estrellas. Acuario: Muévete en tu círculo social, pero no te comprometas seriamente en ningún negocio, antes asegúrate de lo que tú quieres y de lo que te ofrecen. Ya no podrán engañarte con falsas promesas y fantasías. Tu actitud cambiará para tu bien. Piscis: Te pondrás en acción y te atreverás a lanzarte a nuevas aventuras. Éxitos profesionales, así como ganancias materiales están en tu agenda, si eres capaz de modificar algunas cosas. Será como renacer a una nueva vida.

