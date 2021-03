El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de marzo Las energías de atracción y seducción estarán sumamente exaltadas. Mira lo que te deparan para hoy los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 28 DE MARZO ¡Feliz domingo, bella gente! Les cuento que en este día se presentará una configuración muy especial en relación al amor y los temas de pareja. Esto se debe a que la Luna se pondrá llena en la constelación de Libra entrando además en oposición exacta con Venus. No puedes dejar pasar la oportunidad de clarificar el tipo de relación que quieres. Por eso piensa que estás dispuesto a dar y en contraparte que te gustaría recibir del otro. Las energías de atracción y seducción estarán sumamente exaltadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA PASIÓN Y LA SEDUCCIÓN ENRIQUECEN MIS ENCUENTROS". Si hoy, 28 de marzo, estás de cumpleaños… Gracias a los influjos del amor y del encantamiento verás la vida de un nuevo color. La persona de tus sueños, capaz de cumplir tus más preciadas fantasías andará rondándote muy cerquita. Vivirás momentos de plenitud junto a otro ser. La Copa de la Suerte: 23, 39, 62, 75, 84, 90 Aries Esta Luna Llena cargará tu atmosfera de encanto y de efluvios románticos. Alguien tocará tus fibras más íntimas y despertará tu pasión. Arderás en sentimientos de deseo y vivirás cada instante con total intensidad ¡hay grandes chances de que obtengas un sí! Tauro La Luna llena te traerá luz para que puedas mejorar tu calidad de vida. Es tiempo de que te liberes de los enojos y tensiones del pasado para que no se instalen en tu cuerpo ¡dile adiós a las emociones negativas y te sentirás mucho mejor! Géminis Estarás envuelto en un halo de seducción que cautivará las miradas de todos los que te rodean. Mostrarás tu cara más bella y tras de ti dejarás una estela de pretendientes. Si estás soltero podrías conocer a alguien interesante en una fiesta, celebración o evento. Cáncer Hoy recibirás la energía lumínica de la Luna Llena que reactivará tu mundo afectivo y posibilitará un especial reencuentro. Celebrarás un logro importante que marcará un antes y un después en tu ámbito familiar. Seguirás el ejemplo de alguien que admiras. Leo El área de los viajes se verá favorecida. También podrías recibir excelentes noticias desde otras regiones o una invitación más que interesante. No descartes la posibilidad de conocer a una persona extrajera o irte a una especie de luna de miel ¡diviértete! Virgo Los cuerpos celestes indican que recibirás un préstamo o un financiamiento largamente esperado. En la esfera de tu economía tendrás que definir tus próximos movimientos y para esto te ayudará cotejar distintas opiniones. Las alianzas comerciales te conducirán al éxito. Libra La Luna se podrá llena en tu signo iluminando tu persona y las diferentes áreas de tu vida. Es un momento floreciente y fructífero en el que podrás apreciar los resultados de lo que has sembrado en los últimos doce meses. La esfera amorosa te traerá gratificaciones. Escorpio La Luna llena te traerá el don de la intuición y de la clarividencia. Tus facultades extra sensoriales estarán exaltadas y te conectarás con la dimensión espiritual de la vida. Le darás mayor importancia al bienestar común y estarás dispuesto a sacrificarte por los demás. Sagitario Tu vida social cobrará gran dinamismo. Tu carisma personal estará exaltado y te volverás muy popular entre tus grupos de amigos o círculos de pertenencia. Motivarás a los demás y los seducirás para que se sumen a tus proyectos. Capricornio Un ciclo muy importante a nivel personal y familiar culminará. Será una ocasión perfecta para que veas que tan lejos se puede llegar cuando los esfuerzos conjuntos operan en armonía y apuntan hacia un mismo objetivo. Sentirás la fuerza que te aportan tus seres queridos. Acuario Te conectarás con seres de gran sabiduría que te alumbrarán el camino. Gracias a las influencias benéficas lograrás hacer síntesis y ordenar tus ideas con total coherencia. Llegarán excelentes noticias desde otras regiones ¡tú éxito traspasará más de una frontera! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis En este día te amalgamarás a otro ser alcanzando una unión completa que abarcará cuerpo y alma. Experimentarás sensaciones de intenso placer que te llevarán al estremecimiento. La intimidad te abrirá una puerta hacia una nueva dimensión de entrega ¡disfruta a fondo!

