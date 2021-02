Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 28 de febrero ¡Ojo! Es un tiempo ideal para llevar a cabo una profunda depuración. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 28 DE FEBRERO ¡Feliz domingo, mi gente bella! Comenzará el día se con un gran trígono entre la Luna, Plutón y Marte que nos impulsará a llevar a cabo una gran depuración en las distintas áreas de nuestra vida. La mañana será un momento óptimo para limpiar y ordenar a fondo. Si tu intención es desintoxicar tu cuerpo evita consumir alimentos refinados. Por la tarde te ocuparás de las personas que más te importan y querrás mostrarles tu mejor cara. Demostrarás tu interés a través de una actitud amable y colaborativa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AHORA ESTOY LISTO PARA DAR LO MEJOR". Si hoy, 28 de febrero, estás de cumpleaños… Se afianzará el compromiso con antiguas amistades y también conocerás gente nueva. Forjarás alianzas solidas que te ayudarán a prosperar y abrirte camino. Te sentirás apreciado y valorado por las personas que te rodean. Lograrás superar cualquier desafío. La Copa de la Suerte: 16, 54, 63, 79, 84, 90 Aries Las primeras horas del día serán ideales para que elimines toxinas. Ingerir frutas y jugos naturales te ayudará a activar tu organismo y depurarlo. Ponte como objetivo mejorar tu estado físico. Elabora un plan de alimentación más saludable y verás pronto los resultados. Tauro Regálate un momento en el día para hacer lo que más te gusta, ya sea un rato en el jardín, cocinar, o cantar tu canción favorita. Nuevos protagonistas asomarán en el horizonte amoroso. Permítete vivir experiencias renovadoras y sumérgete en la energía del corazón. Géminis Este es un día en que hay una energía de purificación disponible. Por eso te recomiendo que lleves adelante una limpieza profunda de tu hogar y que aproveches para ordenar tus papeles. Un familiar podría necesitar tu ayuda, no dudes en socorrerlo. Cáncer Hoy te conectarás con tu poder transformador. Las horas de la mañana se prestarán ideales para que encares tareas complejas porque tendrás un alto grado de eficacia y asertividad. Por la tarde podrás relajarte y bajar los niveles de exigencia. Leo Te sugiero que incrementes tu capacidad de ahorro. A la hora de comprar trata de buscar el mejor precio y evita hacer gastos insustanciales. En la tarde querrás refrescar tu mente asique podrías aprovechar para leer o para realizar un paseo. Virgo En la mañana puedes aprovechar para darle un envión a tus proyectos o para hacer actividad física ya que contarás con una cuota extra de energía. A la tarde podrías recibir un regalo o un agasajo ¡disfruta de todo lo bello que te trae la vida! Libra Será buena idea que comiences el día con un pequeño ritual de purificación asique podrías ordenar un cajón o sacar de tu placar la ropa que ya no usas. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo llenándote de energía positiva ¡tomarás las mejores decisiones! Escorpio Pon en orden tus ideas y asóciate con las personas que puedan ayudarte a concretar tus sueños. El futuro está en tus manos y si te organizas bien lograrás alcanzar el ideal que te propones. No dejes detalles al descubierto ni te saltees ningún paso. Sagitario Comenzarás el día con una sensación de triunfo. Obtendrás la recompensa a tus esfuerzos y esto te permitirá concentrarte un objetivo más importante. Por la tarde se presentarán las condiciones ideales para que celebres las buenas nuevas ¡encuéntrate con un amigo! Capricornio Hoy el pensamiento deductivo y sentido común te dará la respuesta que necesitas. Tu mente se aclarará para que puedas definir tus próximos objetivos. Las relaciones públicas serán claves para tu triunfo. Cumple el protocolo y llegaras a la cima. Acuario La dedicación y la humildad serán claves para que resuelvas cualquier crisis o situación conflictiva. Por la tarde el cambio de Luna te traerá una corriente de aire puro que renovará tu entusiasmo. Una persona especial te ayudará a encontrar el rumbo. Piscis Son momentos de alto voltaje en el terreno amoroso. Habrá alguien que estará dispuesto a llegar a fondo contigo. Te recomiendo que te entregues al placer y que disfrutes de este momento especial. Todo indica que vivirás un encuentro de película.

