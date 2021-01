Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de enero No tengas dudas y confía; eres tu mejor aliado. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jueves, 28 de enero ¡Mi bella gente, feliz y bendito jueves! Este es un día en que las configuraciones planetarias ejercerán sus influencias para que se manifieste lo más valioso que llevas dentro. Realizaste cambios que modificaron el funcionamiento normal de tu vida y ahora comienzas a percibir las repercusiones. Por momentos puedes sentirte un poco descolocado, pero no debes permitir que esto te lleve a retroceder. No cedas ante las dudas y confía en que tendrás la fuerza necesaria para enfrentar estos nuevos tiempos. Hoy serás tú mejor aliado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ANIMO A EXPERIMENTAR LO NUEVO". Si hoy, 28 de enero es tu cumpleaños… Los efluvios benéficos de Júpiter guiarán tus pasos a una dimensión de tu vida más evolutiva y más plena. Encontrarás almas afines que estarán dispuestas a seguirte hasta el fin del mundo. Los que están solteros tendrán enormes chances de hallar un gran amor La copa de la suerte: 18, 24, 35, 58, 62, 97 ARIES Esta Luna llena impactará mucho en ti. En el ámbito amoroso necesitarás que te presten mayor atención, pero trata de no excederte en tus reclamos. No pretendas ser el centro de atención todo el tiempo para que no opaques a otras personas. TAURO Podrías considerar mudarte de ciudad, estado o país en función de las nuevas posibilidades profesionales que se te presentarán. Esto no te resultará fácil de asimilar porque este tipo de cambios te estresan, pero recuerda que hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. GÉMINIS Las influencias planetarias te plantearán algunos dilemas y para resolverlos tendrás que hacer uso de toda tu inteligencia. Recuerda que por muy prometedor que sea el futuro no puedes forzar los tiempos para hacer los cambios. Busca el equilibrio. CÁNCER En está luna llena se te presentará la oportunidad excepcional de verte a ti mismo bajo una luz muy potente. Tendrás la suficiente claridad para distinguir entre tus necesidades esenciales y aquellos apegos de los que tienes que desprenderte para poder evolucionar. LEO Tu presencia será requerida tanto en el trabajo como en el campo de las relaciones y por momentos sentirás que estas demandas permanentes te producen tención. Tus virtudes son estimadas y ese es el motivo por el que eres tan solicitado. VIRGO Hoy te recomiendo que dejes tu aspecto racional de lado para centrarte en tu espíritu. Muchas de tus preocupaciones diarias son producto de tu falta de fe. Alguien portará un mensaje liberador, así que abre tu mente para que puedasescucharlo. LIBRA Tu vida social cobrará mayor relevancia. Tus dones naturales estarán exaltados y sin proponértelo captarás todas las miradas. Tendrás que lidiar con la envidia de algunos, pero esto te ayudará a ver quién es quién en tu círculo de amistades. ESCORPIO Los tránsitos planetarios indican que estarás muy activo y que por momentos podrías sentirte bastante exigido entre la familia y el trabajo. La sensación de sobrecarga podría llevarte a discutir con tu pareja o socio. Trata de no incrementar la tensión. SAGITARIO Sentirás fuertes deseos de ampliar tus horizontes. Creo que podría ser un buen momento para que te postules a un puesto de trabajo o para que solicites una beca de estudio en otra región. Pero recuerda que la constancia será clave para alcanzar tus metas. CAPRICORNIO Los asuntos económicos cobrarán gran importancia. Recibirás propuestas de negocios que implicarán poner en riesgo una parte considerable de tu capital. Creo que deberías ir de a poco, aunque las ganancias sean menores. Avanza, pero permite que las cosas se asienten. ACUARIO Los asuntos del corazón cobrarán importancia. Tu pareja te hará algunos reclamos y aunque al principio te resistas te recomiendo que le prestes atención. Creo que te convendrá ceder un poco en beneficio del vínculo. A los solteros no les faltarán propuestas ni candidatos. PISCIS Las preocupaciones, los nervios y el exceso de actividad mental pueden afectar tu salud. Por eso es importante que te brindes los cuidados básicos que necesitas para funcionar. Realizar actividad física te ayudará a conectarte con tu cuerpo en el aquí y el ahora.

