El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 28 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, es el último lunes del año, así que para este día les preparé unos pequeños rituales que les servirán para recibir el 2021 con la mejor disposición y energía. Presta mucha atención lo que hay para tu signo… Aries: Vas a tomar un huevo y te lo vas a pasar por todo el cuerpo con mucho cuidado para que a través de él se recoja todo lo negativo, al tiempo que rezas la oración de San Deshacedor. Luego vas a buscar la vela de este santo y la vas a poner al revés para que cualquier cruce que haya en tu vida se destruya. Tauro: Para que tengas firmeza y sigas manteniendo la armonía y la tranquilidad en el 2021, vas a preparar un baño con leche de coco, leche de cabra y tres rosas blancas. Todo esto lo vas a mezclar con un poco de agua florar y esencia claridad. Al finalizar, vístete de blanco para atraer pureza y bondad. Géminis: Pon a hervir 12 uvas y 3 manzanas verdes partidas en cruz con siete ramas de canela y tres cucharaditas de miel en un galón de agua. Cuando ya esté tibio, le vas a aplicar un poco de perfume atrayente y esencia de ylang ylang. Date ese baño mientras pides abundancia y suerte para el nuevo año. Cáncer: Prepara un incienso con mirra, estoraque, almizcle, azafrán e incienso de iglesia. Todo esto lo vas a mezclar y luego le vas a agregar un poco de aceite de rosas y un carbón que puedas encender para quemarlo. Prepara suficiente para que puedas usarlo durante todo el año los primeros días de cada mes. Leo: Consigue siete velas de diferentes colores y ubícalas en círculo sobre un plato grande, color dorado. También vas a poner una herradura en el centro del plato y rocía sobre ella un puñado de azúcar blanca. Lo siguiente será encender las velas y pedir con mucha fe aquello que quieres para el nuevo año. Virgo: Coge un puñado arroz, otro de avena en hojuelas y licúalos en medio litro de agua. Después de colarlo, le vas a agregar una taza de leche evaporada, esencia prosperidad, esencia consciente y agua floral. Este baño te lo vas a echar y pide mucha luz y claridad mental para el 2021. Libra: Vas a buscar una piña y la vas a abrir en la parte superior, dejando como una tapa. Luego sácale toda la pulpa y llénala de ajonjolí y arroz. También agrega una foto tuya, una foto familiar y déjala así durante 3 días. Después tápala y entiérrala en tu patio o en un parque para que no falte la abundancia en tu vida. Escorpio: Vas a poner a hervir en un litro de agua 5 flores de azucenas, 3 clavos de olor, una naranja cortada en cruz y tres ramitas de canela. Cuando esté tibio, cuela todo, y agrega un poco de esencia prosperidad, esencia ven a mí y esencia agua divina. Date este baño para cumplir tus sueños en el 2021. Sagitario: Busca un frasco de vidrio y agrega siete flores amarillas, un poco de sal marina gruesa, sal fina y sal rosada. Esencia de pacholí y de piña, una cucharada de miel y un poco de agua de florida. Esta preparación la vas a poner al sol y a la luz de la luna durante tres días y luego la vas a mezclar en un litro de agua y te darás un baño. Capricornio: Busca una cazuela de barro y en ella quema extracto o pétalos secos de geranio, ramas secas de salvia, pétalos de girasol, mastuerzo seco, conchas de ajo, hojas de ruda y unas hojas de laurel. Vas a dejar que este incienso se consuma por todas las partes de tu casa para alejar cualquier mala vibra que esté sobre ti. Acuario: Mezcla en un litro de agua esencia de fresas, de uvas, de cerezas y de limón. También agrega cuatro rosas rojas sin tallo, un poco de aloe vera, un trocito de pasta de ámbar y siete bolitas de pimienta dulce. Déjalo reposar durante 15 minutos y luego date un baño, y pide paz, armonía y estabilidad. Piscis: Vas a poner a hervir 5 hortensias, con varios trocitos de coco y unas semillas de ahuyama. Luego lo cuelas y le agregas un poco de esencia Pompeya, esencia de girasol, agua de coco y una copa de vino seco. Con esto te vas a dar un baño pidiendo desenvolvimiento y claridad. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 19, 27, 40, 55, 67, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

