El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de marzo ¡Ojo! Es muy importante que prestes atención a tu mundo emocional y a los sentimientos de los que te rodean. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 27 DE MARZO ¡Y eso gente linda, feliz sábado! Les cuento que en este día el eje Virgo/Piscis se encuentra sumamente activo generando unas vibraciones que propician el servicio y consciencia del prójimo. Será una ocasión excelente para que pienses más allá de tu interés particular y pongas tu granito de arena para construir una dinámica de bienestar común. A la vez se darán las condiciones ideales para que identifiques tus sentimientos y los pongas en palabras. Ordenar tu mundo emocional te otorgará una sensación de pureza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONTRIBUIR RECONFORTA MI ESPÍRITU". Si hoy, 27 de marzo, estás de cumpleaños… Estarás más empático y querrás devolverle a la vida todo lo que te ha dado. El lazo que te une a tus seres queridos se volverá profundo y estarás dispuesto a darlo todo por ellos. Querrás extender tu círculo de bienestar ayudando a otras personas. La Copa de la Suerte: 2, 18, 67, 73, 80, 96 Aries Tu cuerpo, tu mente y tus emociones se encuentran estrechamente unidos. Si le prestas atención a tu organismo, encausas tus sentimientos por las vías correctas y sintonizas tus pensamientos en positivo tendrás un estado más saludable. Esmérate por alcanzar un bienestar integral. Tauro El encantamiento y la magia se infiltrarán en tu vida amorosa. Gracias a tus modales delicados y a tu refinamiento atraerás todas las miradas. Si te encuentras soltero podrías conocer a alguien en una fiesta o un evento cultural ¡tendrás más de una propuesta interesante! Géminis Es posible que te cueste separar tu vida pública de tu vida privada, ya sea porque te lleves trabajo a casa o porque estés con la cabeza tomada por las obligaciones. Trata de organizar tu agenda de una manera que puedas aprovechar mejor los momentos de descanso. Cáncer Hoy tu mente buscará descifrar misterios y a analizar la realidad desde una perspectiva más espiritual. Será un momento ideal para que investigues sobre las artes adivinatorias. Además, contarás con una cuota extra de inspiración para la comunicación oral y escrita. Leo Será un día clave en lo que concierne a tu economía ya que todo indica que te llegará una ayuda importante. Podrías recibir un legado o verte beneficiado por algún negocio exitoso de tu socio o pareja. Será una buena ocasión para que hagas inversiones. Virgo Tus cualidades natas estarán exaltadas y gracias a tus dones enamorarás a los seres que te rodean. Será una ocasión especial para que tomes iniciativas en colaboración con otras personas. Utiliza tu excelente criterio para elegir la mejor compañía. Libra En este día estarás mucho más sensible y con una marcada tendencia a absorber las energías del entorno. Por eso te ayudará tomar una considerable distancia de las situaciones para comprenderlas mejor. Promueve el hábito de la meditación y la reflexión interna. Escorpio Se vienen momentos de gran potencial creativo en el que la interacción te permitirá explorar nuevos mundos. Algunos de tus sueños y esperanzas encontrarán las vías de concretarse. Sentirás que puedes realizar tu aporte y mirarás el futuro con buenos ojos. Sagitario Te tomarás tus compromisos a pecho y estarás dispuesto a asumir responsabilidades en nombre de algunos miembros de tu familia. Será un momento en el que habrá muchas expectativas puestas en ti. Las buenas intenciones serán claves para que alcances tus objetivos. Capricornio Tu entorno se mostrará diverso y te acercará múltiples ofertas muy tentadoras. Sin embargo tanta variedad podría dispersarte o acarrearte algunas dificultades a la hora de definir un rumbo. Deja que te oriente por la voz de tu sabiduría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Será un momento oportuno para que hagas nuevas adquisiciones o para que pongas en valor tus bienes. No deseches la posibilidad de pedir un crédito o un financiamiento. Solo cuídate de que la emoción no enturbie tu buen juicio. Avanza paso a paso. Piscis Hoy las estrellas conspirarán a tu favor y te llevarán a ejercer un enorme poder de encantamiento que enamorará a multitudes. Por eso deberás elegir muy bien entre las diferentes propuestas aquella que mejor encaje contigo. Dale crédito al esmero y la dedicación.

