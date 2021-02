Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 27 de febrero Será un día en el que podrás expresar tus sentimientos hacia el otro. Mira lo que te deparan para hoy los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 27 DE FEBRERO ¡Gente linda, feliz sábado! Les cuento que en esta Luna Llena tendremos la posibilidad de encontrar la dimensión espiritual de la vida. Donde antes veías algo aburrido hoy observarás un arco iris lleno de matices y de posibilidades. Le hallarás un sentido a todos los sacrificios que realizas a diario. Será un día en el que podrás expresar tus sentimientos con gestos concretos de ayuda hacia el otro. Gracias a la corriente de bendiciones en la que estarás envuelto al dar sentirás que estás recibiendo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA COMPASIÓN ES MI BALSAMO RECONFORTANTE". Si hoy, 27 de febrero, estás de cumpleaños… Te sentirás acompañado en todo momento. Habrá una persona que estará pendiente de tu bienestar y que se esmerará para satisfacerte. A través de tus relaciones encontrarás la forma de concretar tus sueños. Alcanzarás plenitud en el intercambio. La Copa de la Suerte: 10, 44, 55, 61, 71, 98 Aries Tus tareas cotidianas requieren de toda tu atención ¡cuidado! Si ves que tus emociones te desbordan respira hondo, esto también pasará. Trata de identificar de donde provienen tus emociones y ponerles un nombre. Tener una actitud más crítica y reflexiva te ayudará a funcionar mejor. Tauro Estás viviendo una época romántica. Tus encantos estarán exaltados y atraerás infinitas miradas. Pero cuidado porque podrías sentirte confundido. Antes actuar date tiempo para discernir lo que quieres y cuáles son tus sentimientos. Evita formar parte de triángulos amorosos. Géminis Tus familiares se convertirán en tu interés principal. Estarás dispuesto a hacer grandes sacrificios por los que más quieres. Tendrás la posibilidad de arreglar tu casa o de que acceder a una vivienda mejor. Cuando concretes tus objetivos te sentirás dichoso. Cáncer Serás influenciado por una corriente de inspiración y encontrarás las palabras justas para definir tus sensaciones. Será un momento ideal para que escribas una poesía, un cuento o una carta de amor. Establecerás una conexión especial con los seres que te rodean. Leo Las finanzas de tu socio o pareja irán viento en popa y tú saldrás favorecido. También podría llegarte un dinero extra por una herencia o por un crédito. Aprovecha este golpe de buena suerte de una manera inteligente. Si te administras bien sacarás un mejor provecho. Virgo La Luna llena te ayudará a conectarte con tus deseos. Será un momento ideal para que te sientes frente a la persona que amas y le hables con franqueza de tus sentimientos. Los solteros brillarán y tendrán a un admirador que les rondará cerca. Libra En esta Luna Llena tu nivel perceptivo estará muy agudo y tu alma tomará el timón de tu vida. Podrás darle un cierre a una etapa y desprenderte de viejas cargas del pasado. Agradece todo lo que has aprendido y dile adiós a los viejos tiempos. Escorpio Los cuerpos celestes te otorgarán un brillo sin igual y donde quiera que vayas causarás fascinación. Llegó el momento de que venzas las barreras de la timidez y de que te dejes fluir sin pensar en el que dirán. Serás el alma de la fiesta. Sagitario En esta Luna Llena tal vez te sientas un poco dividido entre los afectos y las obligaciones. Estarás muy sensible, pero si te guías únicamente por tus emociones podrías perder el rumbo. Busca un punto de equilibrio entre el amor y el deber. Capricornio Recibirás información importante o una noticia que te influenciará para tomar un nuevo rumbo. Un ser protector guiará tus pasos, aunque no sepas exactamente a donde te diriges ¡síguelo! Confía en que estás protegido y atrévete a explorar nuevos campos. Acuario La intuición te ayudará a adivinar las preferencias de tu compañero sexual y te guiará para que vayas ganando terreno. Tendrás la cuota extra de precisión y sensibilidad que te volverá irresistible. Obtendrás el mérito al amante ideal ¡disfruta de tus conquistas! Piscis En esta Luna Llena tendrás un papel protagónico en los asuntos románticos. Las relaciones fluirán y sentirás que al fin encuentras tu lugar de remanso. Si estás soltero aprovecha la ocasión para salir al encuentro de otro ser ¡el amor andará cerca!

