El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 27 de enero Se te presentarán desafíos en el campo de las relaciones. ¡Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio! Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miércoles, 27 de enero ¡Mi gente bella, feliz y bendecido miércoles! En este día la Luna hará una oposición con Venus y Plutón que te presentará algunos desafíos en el campo de las relaciones. Es un tiempo para desprenderse de estereotipos convencionales. Sin embargo, en el afán de trascender límites no debes dejar al descubierto tu mundo afectivo. Recuerda que los pájaros necesitan tener un nido al que poder volver. Te ayudará ponerte en el lugar del otro. Si te lo propones podrías ayudar a aquellos que más quieres a crecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "POSIBILITO EL DESARROLLO DE MIS SERES QUERIDOS". Si hoy, 27 de enero es tu cumpleaños… Tus enormes ansias de autonomía entrarán en contradicción con tu mundo afectivo. Surgirán demandas por parte de tus seres queridos que no te resultarán tan fáciles de satisfacer. Deberás atender tanto a tus compromisos como a tus deseos de independencia. Busca un punto de equilibrio. La copa de la suerte: 5, 15, 26, 38, 62, 93 ARIES Tendrás que ocuparte de temas familiares y estarás concentrado en superar algunos obstáculos durante gran parte del día. Hay veces que no podemos avanzar tan rápido como nos gustaría ¡paciencia! Que tu visión del mañana te de ánimo para encarar el presente. TAURO Es un momento excelente para que te plantees la posibilidad de estudiar y de reforzar tus conocimientos en función de tus nuevos intereses. Tus ideales se están transformando y un nuevo mundo se estará abriendo ante tus ojos. Aprenderás un sinfín de cosas nuevas. GÉMINIS Podrían surgir gastos relacionados con tu vivienda y también es posible que te ingrese dinero por legados, herencias o negocios compartidos. Lo cierto es que el campo de las finanzas se encuentra activado por los planetas, así que te recomiendo invertir en bienes raíces. CÁNCER Estás rodeado de personas de carácter fuerte que ejercen una fuerte influencia sobre tu persona. Esto hace que en ocasiones pierdas de vista tus gustos y necesidades. Es tiempo de que tomes las riendas de tu vida sin buscar aceptación ni pedir permiso. LEO Debido a que estás cerrando un ciclo lunar podrías sentir que tus energías se debilitan y que te cuesta enfocarte en tus actividades diarias. Por eso será fundamental que postergues las situaciones que te impliquen estrés. Evita realizar esfuerzos innecesarios. VIRGO Sueles tener perfil bajo, pero últimamente tu magnetismo personal está potenciado. Pisarás fuerte y esto generará distintas respuestas en tus amistades. No creo que tus allegados tengas malas intenciones, pero si les tomará por sorpresa tu nueva actitud, así que muéstrate comprensivo. LIBRA En este día las responsabilidades se incrementarán debido a que tendrás que ocuparte de resolver asuntos familiares que tenías postergados. Por momentos podrías sentirte un poco presionado por las demandas de tus seres queridos. Que las emociones no afecten tu objetividad. ESCORPIO Participarás de actividades o conversaciones que pondrán en relevancia tus principios e ideologías. Pero mi sugerencia es que trates de no involucrarte en discusiones políticas o religiosas porque los ánimos estarán caldeados. Cada quien tiene sus opiniones y es mejor respetarlas. SAGITARIO En este día movilizarás tú capital haciendo nuevas inversiones o mediante la adquisición de bienes gananciales. Te recomiendo que si realizas negocios en conjunto te ocupes de que queden claras las condiciones con anterioridad y por escrito. Tomar precauciones te otorgará mayor seguridad. CAPRICORNIO Te encontrarás muy magnético y con tus poderosos encantos logarás atraer hacia ti aquello que desees. Tendrás el control de la situación por será importante que actúes con las mejores intenciones. Ten cuidado de no herir los sentimientos de los demás. ACUARIO Hoy será recomendable que bajes el nivel de actividad exterior para concentrarte en tu bienestar psíquico y emocional. No descartes la posibilidad de hacer una terapia que te ayude darle cierre a los asuntos del pasado que te quedaron pendientes. PISCIS Eres un ser muy sensible a las influencias del entorno y te cohíbes fácilmente con las críticas. Por eso debes elegir muy bien con quien decides mostrar tu lado más vulnerable. Mantente al margen de las personas y situaciones que puedan afectar tu susceptibilidad.

