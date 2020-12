Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 27 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido domingo mi gente linda! Hoy comenzamos este día con un total equilibrio emocional gracias al sextil de la Luna con el Sol. Te entenderás muy bien con los demás y te sentirás excelente en términos generales; con buena salud, buena energía y buen ánimo, así que aprovecha esta fuerte influencia para fortalecer la confianza en ti mismo y ser más espontáneo de lo normal. Conéctate con el Universo y deja que el fluya a través de ti. De seguro te irá muy bien. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEJARÉ QUE EL UNIVERSO FLUYA A TRAVÉS DE MÍ”. Si hoy, 27 de diciembre, estás de cumpleaños… Hoy aprovecha la energía luminosa de los astros que te beneficiaran en perseverancia y esfuerzo en lo que quieras realizar. En este nuevo ciclo de tu vida conquistarás las metas que te has propuesto. La Copa de la Suerte: 8, 22, 38, 53, 61, 83 Aries: Enfrentarás circunstancias en las que sentirás que se malogran tus deseos, y que no te están dando el reconocimiento que te mereces. Sacarás a la luz asuntos del pasado sin resolver, aprovecha para limpiarlos. Tauro: Cuando reconozcas tu verdadero anhelo entonces te pondrás en acción para alcanzarlo. También se favorecen las relaciones en grupo, la colaboración que tus amigos te puedan dar será vital para tus proyectos. Géminis: Llegarán los cambios. Y aunque no lo creas, todo está mejorando para ti. Ten paciencia y sé constante, algo que te cuesta mucho, pero comienza por liberarte de esos pensamientos grises que te desaniman. Cáncer: Alguien en el extranjero desea saber de ti, piensa en aquellos que no ves desde hace tiempo y te será fácil descubrir de quién se trata. Los temas legales también llamarán su atención, mantén los ojos bien abiertos. Leo: Estarás muy sensible, y las palabras de los demás te causarán una herida aunque no tengan esa intención. Lo mejor será expresar lo que sientes con total libertad, y llegar a nuevos acuerdos será lo preferible. Virgo: Tu capacidad para amar y ser amado no tendrán límites. Recuperarás la fe en el amor, y te verás rodeado de personas que te admirarán. Romperás con lo rutinario en tu vida y te lanzarás a la conquista de lo que deseas. Libra: Este es un tiempo de mucha actividad, cuida tu salud física y emocional, porque un excesivo desgaste agotará tu sistema nervioso. Si trabajas, querrás sobresalir y hacerte notar, pero sentirte bien es lo primero. Escorpio: Pueden aparecer amores inesperados y diferentes. Mantén cierta distancia y no te precipites a aceptar un amor o a rechazarlo. Deja que pase el primer momento de deslumbramiento para poder evaluar con claridad. Sagitario: Una etapa del pasado que había quedado inconclusa vuelve para que puedas ahora darle un punto final. Podrás terminar aquello que comenzaste con tanto entusiasmo y que luego abandonaste por falta de tiempo. Capricornio: Serás claro con tus palabras y directo en lo que expreses. Tu sinceridad te servirá para clarificar algunas dudas sobre un tema hogareño. Luego te sentirás liberado de un peso que tienes que sacarte de adentro. Acuario: Pide con fe lo que necesitas, tu labor será bien remunerada y reconocida. Nuevas fuentes de ingreso se abrirán ante ti, así que tienes que saber aprovecharlas. Si trabajas con público, te verás beneficiado. Piscis: Tomarás decisiones importantes, ha llegado el momento de trabajar sin detenerte a pensar en lo negativo. Recuperarás tu energía, y te orientarás hacia otros rumbos. No te arrepientas de nada, de todo lo pasado se aprende.

