El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de septiembre

¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy con Venus transitando por el signo de Leo te sentirás con ganas de ser admirado y respetado, sobre todo a nivel sentimental. Si tienes pareja estarás muy ardiente y generoso en lo que al amor se refiere, así que aprovecha estas energías para sorprender a tu media naranja. Por otro lado, si te encuentres soltero es momento de explorar nuevas opciones. Deja de lamentarte por aquellos romances que no funcionaron. Prueba otras opciones; conoce gente diferente ¡Te sorprenderás! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VENUS SORPRENDE MI SECTOR DEL AMOR" Si hoy, 26 de septiembre, estás de cumpleaños… Hoy es tu gran día, trata de festejarlo para que se convierta en una fecha inolvidable para muchos y sobre todo para ti. Te mostrarás más sentimental y generoso. Tu familia tendrá un papel importante en tu vida. La Copa de la Suerte: 13, 24, 35, 58, 67, 80 Aries: Gozarás de buena compañía porque uno de los flechazos de Cupido te alcanzará. Permítete disfrutar sin prejuicios a la hora de amar a alguien. Si estás acompañado, no pierdas un momento de pasión, te hará sentir en las nubes. Tauro: Los problemitas de amor te pueden generar algunos malestares físicos y emocionales. No tienes que preocuparte tanto, es una simple crisis de pareja. Tienes que descansar más para relajarte. Deja fluir y ábrete al dialogo. Géminis: Con energía, sabrás hacerte escuchar y todos recibirán muy bien tu consejo. Si consigues que comprendan el mensaje, todo irá de maravillas. Trata de ser claro al comunicarte porque puede dar lugar a malos entendidos. Cáncer: Lo que sucede en tu hogar es lo que más te preocupa. Todavía tus familiares están pasando por algunas pruebas, pero si mantienen el buen humor, será más llevadero. Haz de mediador y todo irá para mejor. Leo: Las estrellas te acercarán honores y un amor si aún no lo tienes. Te esperan unos días muy activos porque cumplirás todo lo que prometas. También brillará tu presencia. Si tienes algún evento, serás el centro de atención. Virgo: La justicia y lo relacionado con abogados no son temas favorecidos. En asuntos de dinero ten mucho cuidado, primero asesórate para no perderlo. No tomes ninguna decisión financiera al menos por ahora, espera unos días. Libra: No te encierres en ti, aislarte no te facilitará las cosas. Te hará bien escuchar las opiniones de tus amigos que te quieren y valoran, y además tenerlas en cuenta. Aléjate de cualquier conflicto, ahora mismo. Escorpio: Escucha los dictados de tu corazón. Alcanzarás el bienestar personal y te recuperarás física y emocionalmente, no lo dudes. La mala época ya pasó, aunque no te diste cuenta, ahora se avecinan gratos momentos. Sagitario: Personas del extranjero que has conocido hace tiempo te traerán suerte. Si quieres ahondar en algún estudio superior es el momento de hacerlo. El futuro éxito y la armonía en el hogar están reservados para ti. Capricornio: Te estás exigiendo de más en todas tus actividades, eso porque eres una persona responsable en todas tus áreas. Relájate un poco, tu voluntad y entusiasmo son la combinación perfecta para triunfar. Confía en ti. Acuario: Es un momento propicio para hacer más sólida tu relación de pareja. Si estás solo ya es momento de sentar cabeza y comprometerte de verdad. Se multiplicará tu alegría si aprovechas todas las oportunidades. ¡Sigue con tus planes! Piscis: Evita el estrés mental no haciendo caso a las críticas, condenas y resentimientos. Debes escuchar a tu ser interior que te guiará hacia el mejor camino. Con meditación manejarás el gasto de energía que estás teniendo.

