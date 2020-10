Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de octubre El horóscopo del tabaco oriental para este lunes por El Niño Prodigio. Aries: A ti te sale un punto negro ramificado hacia los dos lados, así que te recomiendo que te organices y te cuides mejor para evitar pérdidas de papeles o de dinero. Una raya blanca fina anuncia viajes felices y buenos negocios. Tauro: En la corona hay puntos blancos bajos y esto indica que la suerte está de tu lado, así que presta atención a las oportunidades y aprovéchalas. También aparecen dos puntos negros pequeños con círculos encima, que significan un amor apasionado. Géminis: La corona del tabaco tiene puntos negros, esto significa que hay una separación y dejarás atrás todo lo que te atrasa. Entiende que debes alejarte de algunas personas para seguir evolucionando, eso es inevitable. Cáncer: El borde del tabaco es blanco y esto significa que deberás mantener la calma y no discutir. Solo el paso del tiempo hará que las situaciones se aclaren, así que debes actuar con seguridad y confianza. Leo: La corona del tabaco tiene escamas grises hacia arriba, así que preserva tu salud física o mental. Debes ponerte en primer lugar y cuidar tu armonía. Recuerda que los buenos pensamientos generan energía positiva. Virgo: A ti te sale una raya blanca en las cenizas, símbolo de prosperidad, buena salud y, sobre todo, esa seguridad que tanto necesitas para seguir creciendo. Y la punta de la corona también es blanca así que tendrás amores correspondidos. Libra: A ti te salen varios puntos negros seguidos que indican personas que entorpecen tu camino y tejen enredos. No te quedes atrapado en esos resentimientos. Te recomiendo que pongas distancia con esas personas negativas. Escorpio: Tus cenizas están derechas y significa que estás en un período de buena suerte y solución de problemas. Aparece un punto negro ramificado hacia abajo que anuncia un problema familiar, pero el amor resolverá todo. Sagitario: A ti te aparece un punto rojo en la brasa del tabaco, dice que se avecinan cambios y que deberás aprender de los errores y enfrentar los desafíos. De ti dependerá sacar buenos frutos de una situación difícil. Capricornio: Veo escamas blancas hacia arriba que anuncian mejoras en las relaciones personales y acuerdos que te devuelven la alegría. Hay una raya negra que anuncia gastos, así que prepárate y separa un poco de dinero. Acuario: Hay un solo punto negro en la corona del tabaco, significa que hay un disgusto con una persona cercana a ti que no está procediendo bien. Deberás estar atento y no dejarte ilusionar por las apariencias. Piscis: En el borde de tu tabaco se forma un solo punto blanco grande que representa uniones exitosas. Saldarás deudas y podrás realizar metas deseadas. También llega un período de bienestar general. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 26, 30, 41, 59, 70 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

