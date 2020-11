Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Les cuento que hoy el Sol se encuentra en el signo de Sagitario y con este aspecto se despertarán tus energías de aventura y curiosidad. Tendrás el fuerte deseo de viajar, tomar unas buenas vacaciones e incluso acompañar a alguien que necesite de un cómplice para hacer deportes extremos. Tu energía se incrementará en un alto nivel y esto podría ser muy provechoso si la utilizas a tu favor a nivel profesional y personal. Si comienzas a canalizar esos deseos de hacer cosas grandes, entonces podrías terminar construyendo un proyecto muy exitoso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “AUMENTO MI EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD” Si hoy, 27 de noviembre, estás de cumpleaños… Tu don para detectar buenos negocios está más activo que antes, aprovéchalo para concretar un proyecto que servirá de sustento en tu futuro. Mantén los gastos bajo control y trata de ahorrar para el futuro venidero. La Copa de la Suerte: 6, 24, 43, 51, 68, 79 Aries: Este fin de semana estarás atraído hacia lo espiritual y tendrás ganas de investigar acerca de este tema. En tus relaciones existirá un buen diálogo y comprensión hacia el otro. Aprovecha para reflexionar sobre asuntos pendientes. Tauro: Durante estos días tus amigos íntimos dirán presente para lo que necesites, sabes con quién puedes contar y con quién no. Recibes buenas noticias acerca de algo que estaba estancado en tu vida. Irás por tu camino de una forma segura. Géminis: Tendrás que confiar en el cosmos porque este fin de semana todo se acomodará y te llegará la ayuda que necesitas para solucionar el problema que te ha quitado el sueño durante días. Además, alguien cercano te aconsejará sabiamente. Hazle caso. Cáncer: El fin de semana estarás gozando de energía positiva y debido a estos tus pensamientos y sentimientos estarán más claros. Por otro lado, prepárate para experimentar algo nuevo porque tu interés estará relacionado con las leyes y conocimientos asociados al derecho. Leo: Este fin de semana sentirás deseos de pedir por la paz y te recomiendo que lo hagas con fuerza porque tu voz será escuchada por el universo. Tendrás que poner atención a todos los detalles pues en ellos recibirás mensajes que te servirán de mucha ayuda. Virgo: Este fin de semana contarás con la cooperación de los demás para llevar a cabo tus ideas. La energía positiva está en toda unión, sentimental o de negocios. Si te encuentras sin pareja ya conocerás a tu alma gemela y tendrás una hermosa relación. Libra: Durante estos días te mostrarás seguro para expresar lo que sientes y elegirás el momento adecuado para hablar acerca de tus sentimientos. Confía en tus palabras porque sabrás decir lo que te inquieta para dar con la solución adecuada. Escorpio: Este fin de semana se llenará tu palabra de dulzura y encanto en tu vida amorosa. Estarás de suerte, así que aprovecha las salidas para tu conquista sentimental. Si estás soltero tendrás el poder de convencer y enamorar a quien tanto te gusta. Sagitario: No te preocupes, los problemas que ahora existen en tu vida son de menor importancia. Este fin de semana, muchas de esas cosas se ordenarán y desaparecerán los malentendidos que puedas tener dentro del hogar. Te sentirás muy identificado con tus seres queridos, escúchalos. Capricornio: El fin de semana te pondrás al día en los asuntos personales que necesitan luz. Serás claro en lo que comuniques, y todos comprenderán tu mensaje. Elige el momento para charlar sobre los temas que tienen que solucionarse ahora. Acuario: Durante los próximos días te favorecerás en lo que necesites para tu bienestar económico, y ganarás dinero, más del que te imaginas. Intenta negociar un aumento de salario porque realmente te lo mereces. Ya verás que la abundancia llega. Piscis: Este fin de semana sentirás mucha plenitud y eso se proyectará a través de tu magnetismo. Gracias a esto, llegarás al corazón de muchos por medio de tu palabra sincera. Todos pondrán atención a lo que dices y muchos admirarán tu inteligencia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.