El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de marzo ¡Es tiempo de que te esmeres! Explota tus talentos de manera inteligente siguiendo estas recomendaciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 26 DE MARZO ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les cuento que en este día la Luna y Urano trazarán un trígono perfecto, así que, si estás dispuesto a esmerarte por lo que quieres, entonces recibirás resultados extraordinarios. Si explotas tus talentos de una manera inteligente podrías hallar una nueva forma para ganarte el sustento más libre e independiente. Solo es cuestión de que pongas tus herramientas al servicio de tus intereses. Hazme caso y prueba un nuevo método de organización. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INGENIO ME AYUDA A PROSPERAR". Si hoy, 26 de marzo, estás de cumpleaños… Le mostrarás al mundo tu cara más amable y encantadora. Lograrás tocar el corazón de las personas que te rodean y motivarlas a la acción. Tendrás la oportunidad de llevar a la práctica una gran idea ¡confía en tu visión y avanza! La Copa de la Suerte: 20, 33, 48, 64, 70, 98 Aries Este es un momento excelente para que organices tu rutina y para que pautes los horarios de las comidas a fin de regular el funcionamiento de tu organismo. También será oportuno que le prestes más atención a la calidad de los alimentos que ingieres. Tauro Te animarás a vivir experiencias nuevas y a salirte un poco del libreto. Se darán las condiciones ideales para que modernices tu imagen. Podrías probar usar prendas de un estilo más atrevido o cambiarte el color de cabello ¡no temas renovarte! Géminis Tendrás una revelación a través de un sueño o de un contacto casual que te ayudará a liberarte de antiguos karmas. Aprovecha este momento reprogramar la dinámica familiar y deshacerte de cualquier hábito emocional que te ubique en un rol incómodo. Cáncer Conocerás a gente nueva que te aportará una visión interesante y te abrirá un nuevo abanico de posibilidades. Será la ocasión perfecta para que incorpores variaciones en tus hábitos. Aprovecha para visitar un amigo o para hacer una salida grupal. Leo Hoy podría surgir una oportunidad en el campo profesional que te implique una mayor ganancia financiera. Te recomiendo que mires las cosas desde una perspectiva más amplia y que te atrevas a ascender algunos escalones. Trata de que el árbol no te impida ver el bosque. Virgo La Luna transitará por tu signo trayéndote un plus de energía positiva y volviéndote mucho más resolutivo. Además, contarás con la influencia benéfica de Urano que te ayudará a vislumbrar algunas opciones de progreso que antes no registrabas ¡abre los ojos a la buena suerte! Libra Tendrás una mirada de rayos x que te permitirá descubrir las intenciones ocultas de los seres que te rodean y adelantarte a los acontecimientos. Podrías incrementar esta tendencia intuitiva investigando un poco más acerca de la quiromancia y las artes adivinatorias. Escorpio Tu vida social se reactivará. Alguien de tu entorno te posibilitará el acceso a un nuevo grupo o círculo social. Conocerás personas con cualidades afines que te aportarán nuevas herramientas de crecimiento. Tu futuro cobrará una dimensión más interesante. Sagitario El ámbito de trabajo se reactivará. Es posible que te lleguen herramientas más nuevas que te permitan agilizar tu desempeño. La incorporación de nuevas tendencias serán claves para tus progresos. Si estás desocupado podría presentarse la posibilidad de un empleo online. Capricornio Se presentarán las condiciones ideales para que hagas un viaje o apuestes a un proyecto personal. Recobrarás la confianza en ti y estarás dispuesto a dejarte llevar por tus pálpitos. Te darás cuenta de que hay veces que vale la pena correr ciertos riesgos. Acuario Tu vida amorosa se presentará como campo fértil para probar variaciones y para que puedas canalizar algunas sensaciones muy íntimas. Un suceso del pasado resurgirá dándote la posibilidad de transmutarlo, transformarlo y trascenderlo. Hoy te liberarás de antiguos prejuicios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis La Luna transitará por Virgo, tu signo complementario, trayéndote la posibilidad de compartir momentos inolvidables con la persona perfecta. Si te encuentras en pareja aprovecha para proponerle una salida diferente. Los solteros tendrás una sorpresa agradable ¡ábrete a la novedad!

