El Niño Prodigio: Horóscopo para el 26 de febrero Es un día para estar inspirados e inspirar. ¡Permite que el encantamiento inunde tu vida! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 26 DE FEBRERO ¡Mi bella gente, llegó el fin de semana! En las horas de la mañana te sentirás vital y con un intenso nivel de confianza. Por la tarde la Luna hará oposición con Venus poniendo especial acento en los asuntos románticos. Estarás inspirado y envuelto en un halo de enamoramiento que lo embellecerá todo. Estoy seguro de que muchos artistas lograrán darle forma a sus obras literarias y musicales. Permite que el encantamiento inunde tu vida y te acompañe en cada momento. Disfruta de este momento de éxtasis. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS SENTIDOS SE DELEITAN". Si hoy, 26 de febrero, estás de cumpleaños… Tus modales suaves y amorosos hechizarán a las personas que te rodean. El romanticismo inundará tu vida y tu pareja será una fuente de inspiración constante. Si te encuentras soltero alégrate porque recibirás propuestas interesantes. Es un momento para establecer alianzas. La Copa de la Suerte: 2, 21, 39, 45, 68, 93 Aries Te espera una mañana adorable gracias a que recibirás elogios y reconocimiento. Un pedido de ayuda te hará salir de tu zona de confort. No te dejes dominar por el fastidio, aportar nuestro granito de arena puede ser una oportunidad de aprendizaje. Tauro Disfruta de una mañana serena llena de ideas claras y positivas. No permitas que la apariencia física se convierta en un problema y a la hora de arreglarte tomate el tiempo necesario para cuidar de los detalles. Confío en que hipnotizarás a todos. Géminis Por la mañana tu mente estará inspirada asique toma nota de las ideas que se te ocurran. A la tarde considera la posibilidad de quedarte en tu casa porque necesitarás estar tranquilo. La intimidad te ayudará a poner en orden tu mundo afectivo. Cáncer En la mañana sentirás la necesidad de invertir en tu propio bienestar y de regalarte algo especial. Dale el gusto pero considera tu realidad económica. Si tienes que estudiar o analizar una situación detenidamente hazlo a la tarde porque tendrás mayor capacidad de concentración. Leo Ahora estás listo para definir el rumbo que le darás a una relación. Las respuestas que buscas no están afuera asique concéntrate en ti mismo y escucha tu corazón. En la tarde se darán las condiciones ideales para que pongas en orden tus finanzas. Virgo En las primeras horas del día lograrás resolver una situación del pasado que te tenía un poco atrapado. Hacia la tarde la Luna transitará por tu signo asique estarás mucho más enérgico. Sentirás deseos de activar y de poner en marcha tus planes ¡adelante! Libra Empezarás el día de muy buen ánimo, lleno de entusiasmo y con un sinfín de proyectos dando vueltas por la cabeza. Por la tarde tendrás que administrar mejor tus energías para no agotarte. Te recomiendo que busques la tranquilidad para procesar tus ideas. Escorpio Te llegará el premio por los esfuerzos realizados asique te sentirás triunfante y orgulloso. Por la tarde podrás abrir tu mente a nuevas posibilidades. Piensa con quien te gustaría encarar tus próximos proyectos. Será un buen momento para realizar actividades grupales. Sagitario Sentirás deseos de ampliar tus perspectivas y de desarrollar tu enorme potencial. Por la tarde afinarás la puntería y te abocarás a los asuntos de trabajo. Si estás necesitando un nuevo empleo guíate por un plan de búsqueda en lugar de improvisar. Capricornio Hoy lograrás revertir a tu favor una situación que se parecía complicada ¡esto te revitalizará por completo! Por la tarde te llegará una respuesta que buscabas disipando las dudas que te incomodaban. Podrían surgir oportunidades de trabajo en el extranjero. Acuario En las primeras horas del día tu presencia será requerida en eventos o actividades sociales. Por la tarde cobrarán importancia los temas de dinero. Mantener una actitud transparente y las cuentas en orden te ayudará a estar en buenos términos con tus socios comerciales. Piscis Será buena idea aprovechar la mañana para llevar adelante una limpieza de tu ambiente de trabajo. Cuanto más ordenado tengas todo alrededor más fácil te resultará concéntrate. Las últimas horas del día serán propicias para el intercambio ¡salir será tu mejor opción!

