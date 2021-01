Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de enero Renueva tus energías y libera tus miedos siguiendo estos consejos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martes, 26 de enero ¡Feliz martes, gente bella! En este día la Luna transitará por cáncer trazando a su paso un sextil con Marte y Urano. Esto te empujará para que te liberes de tus miedos y de cualquier temor que tengas. Está energía de dinamismo y renovación influirá de manera positiva en tus vínculos familiares. Las condiciones son ideales para invertir en bienes realices o encarar proyectos inmobiliarios. En lo que respecta a tus negocios te recomiendo que te animes a innovar y a ampliarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA "MIS MUNDO AFECTIVO SE REACTIVA". Si hoy, 26 de enero es tu cumpleaños… Inaugurarás una etapa de gran expansión en la que tus propósitos encontrarán las vías indicadas para su desarrollo. Habrá momentos en que tendrás que esperar porque las cosas no irán tan rápido como te guastaría. Tu perseverancia será puesta a prueba. La copa de la suerte: 6, 28, 39, 45, 65, 83 ARIES Sentirás la necesidad de llevar adelante cambios significativos en tu núcleo familiar. Es tiempo de cambiar de posición tus muebles y decorar tus espacios para que las energías fluyan de una mejor manera. Luego puedes invitar a tus amigos a cenar para reinaugurar tu hogar. TAURO Te encontrarás con un familiar o te harás un tiempo para visitar a algún ser querido, ya sea un hermano, un primo o un amigo de la infancia. Aprovecha este encuentro para despejarte y distraerte de las presiones diarias. GÉMINIS La configuración zodiacal te llevará a conectar con tu costado más vulnerable por lo que podrían surgir algunos temores relacionados con tu economía. Pero no te dejes influenciar por estos fantasmas porque tú eres perfectamente capaz de conseguir lo que necesitas. CÁNCER Tus atributos y cualidades personales estarán potenciados y por este motivo te resultará simple conectarte con tus propios deseos. Toma tus decisiones basándote en lo que quieres y no en lo que se espera de ti. Busca ser autentico en todo momento. LEO Los logros que has obtenido últimamente son muy significativos, por ese motivo hoy podrás bajar los niveles de exigencia sin culpa para disfrutar de aquello que te has ganado. En el transcurso del día aflorarán todo tipo de recuerdos que te conmoverán enormemente. VIRGO En este día tus ideales y tus valores más elevados te llevarán a encarar actividades que propicien el bienestar común. En los ámbitos grupales encontrarás que más allá de toda diferencia prevalecen los puntos de unión. Conectarás con tu sensibilidad social. LIBRA Los tránsitos planetarios indican que en este día tu amor propio será tu principal talismán de protección. Tus instintos estarán bien afinados y esto te permitirá advertir cualquier potencial conflicto. Sabrás defender tu posición sin pasar por enfrentamientos innecesarios. ESCORPIO En este día sentirás deseos de ampliar tus horizontes. Te surgirán nuevas motivaciones y querrás satisfácelas más allá de los ámbitos habituales. Es un momento ideal para incrementar tus conocimientos sobre algún tema que te interese especialmente. ¡Sigue las señales! SAGITARIO Tus pasiones e instintos naturales se encontrarán a flor de piel. Sentirás fuertes deseos de acoplarte a otro ser para compartir tu caudal de energía. Si estás soltero activa tu radar porque creo que hay alguien en tu entorno que se siente atraído por ti. CAPRICORNIO Si te encuentras en una relación estable será fundamental que le trasmitas a tu pareja cuáles son tus nuevas necesidades. Cultiva un tipo de relación que fomente la autonomía de ambos. Si estás soltero trata de implementar cambios en tus patrones de búsqueda. ACUARIO Las estrellas indican que es un momento propicio para que te ocupes de tu salud y para que hagas lo controles de rutina. Tu bienestar físico dependerá en gran medida de tu alimentación. Por eso te recomiendo que incorpores a tu dieta mayores nutrientes. PISCIS Los astros favorecen el entretenimiento y las actividades recreativas. Es probable que incrementes el contacto con niños o que simplemente dejes fluir tu aspecto más travieso e inocente. Es un momento para jugar y disfrutar de las cosas simples de la vida.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.