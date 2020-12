Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy la lectura y la escritura serán fundamentales para exteriorizar o canalizar tus emociones. Si sientes que tienes mucho por decir, pero no sabes cómo o prefieres ser más diplomático, te vendría bien hacerlo a través de una carta. Y tú me dirás: “Niño, pero es que a mí no se me da bien eso”, pues déjame decirte que hoy los astros te apoyarán porque con el sextil que tenemos entre la luna y Mercurio, las palabras llegarán a tu mente como por arte de magia. Tú solo tienes que dejarlas plasmadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “QUE LOS ASTROS HAGAN SU MAGIA EN MÍ”. Si hoy, 26 de diciembre, estás de cumpleaños… Deberás combatir tus miedos e inseguridades para empezar a transitar por un nuevo camino. Busca el apoyo de tus seres queridos y el acompañamiento de los amigos que siempre estarán a tu lado este año. La Copa de la Suerte: 13, 29, 45, 60, 71, 97 Aries: Abre bien los ojos y fíjate mejor con quien te rodeas. Recuerda que toda moneda tiene dos caras. Alguien que se dice tu amigo, no lo es, está hablando mal de ti a tus espaldas innecesariamente. Sabrás de quien te hablo. Tauro: Alguien muy bello se rendirá ante tus encantos. Conquistarás a quien quieras con solo una mirada. Si estás en pareja, te verá deslumbrante como nunca. Prepárate para ser el alma de la fiesta en toda salida que te surja. Géminis: El buen desempeño en tu carrera se verá comprometido por las exigencias de tu familia, así que habla con ellos para que te comprendan un poco. Alguien muy importante te observa, presta atención. Cuida bien tu imagen. Cáncer: Se te abren caminos y oportunidades únicas en tu vida. Nuevos horizontes se abrirán ante ti como un abanico. Juégate fuerte por tus ideales, es tiempo de comprometerte con tus creencias y valores. ¡Aventúrate a viajar! Leo: Dejarás atrás los miedos de tu pasado que no te dejaban vivir a pleno. Te sumergirás en tus deseos más íntimos entregándote a las emociones, deja los temores y sincérate con la persona que amas. Hoy es un día para sentir. Virgo: Antes de entregarte sentimentalmente a alguien, conoce bien a la persona en cuestión. Una aventura amorosa puede traerte más pesadumbres que placeres. Cuida bien tu corazón y sé precavido, sigue mi consejo. Libra: Observa quien de tu entorno necesita más atención en estos momentos y acércate, tú tienes el poder de contener a quien lo necesite. Así activarás la ley de la abundancia. Eres un ser de luz solidario y generoso. Escorpio: Tienes que tratar de limar las asperezas con tu amorcito, se debe a una falta de diálogo. Tu ser querido cuestiona todas tus decisiones, y sientes que no tiene razón. Enfrenta el problema y salvarás la relación. Sagitario: Diles a tus familiares cuánto los amas y no tengas vergüenza en demostrar tus buenos sentimientos hacia ellos. Si tu pareja te reprocha porque la has descuidado un poco, no durará su enojo si sabes hacerla reír. Capricornio: Te comunicarás con tus parientes que hace mucho no tienes novedades. Si estás acompañado de alguien especial vivirás buenos momentos. Si estás solo, abre tu corazón a los afectos y recibirás lo que te mereces. Acuario: Las estrellas se encuentran beneficiándote en todo lo relacionado a lo laboral. Es propicio para que desarrolles tus actividades con la colaboración de tus compañeros que te apoyan y respetan. No firmes ningún documento. Piscis: Hoy te comportarás de una manera seductora con quienes te rodean, querrás agradar a todos. Los ojos de los demás estarán puestos en ti, te sentirás muy atractivo. Si tienes pareja, déjate llevar por la pasión.

