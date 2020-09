El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Les cuento que hoy amanece el día con la fuerte influencia de la Luna que se encuentra en oposición con el planeta Mercurio. Esto significa que tendrás dificultad para mantener tus reacciones emocionales dentro de proporciones coherentes. Es como si estuvieras experimentando un divorcio entre tus emociones y tu razón. De repente puedes reaccionar tan emocional que a los demás se les hará difícil entenderte, o puede que estés muy racional hasta el punto de que parezca que te hace falta sensibilidad. La clave está en hallar el equilibrio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “BALANCEO MIS EMOCIONES Y PENSAMIENTOS” Si hoy, 25 de septiembre, estás de cumpleaños… El universo actuará a tu favor porque te lo mereces. Iniciarás un ciclo productivo en cuanto a lo económico con el ingreso de Mercurio en tu casa del dinero, aprovecha para aumentar tus ahorros y estar más tranquilo. La Copa de la Suerte: 8, 20, 41, 49, 75, 95 Aries: Este fin de semana habrá cierta tensión emocional, así que trata de no discutir con los demás. Si te sientes con demasiada inquietud, sal a hacer un poco de deporte. Aprovecha los aspectos positivos y comparte con tus amigos un día agradable. Tauro: “Emprendimiento” será la palabra clave de este día; vencerás las dificultades presentes o pasadas, pero debes hacer uso de la intuición. Tienes todo para salir adelante y trabajar esas ideas que son muy buenas. Cree en ti y hacia atrás ni para coger impulso. Géminis: Te vienes comportando de una forma emprendedora, aunque un poco impulsiva, pero cualquier cambio será ventajoso para ti. Este fin de semana te vendrán muy bien todos los viajes o planes relacionados con el placer. Cáncer: Tus proyectos tendrán muy pronto buenos resultados gracias al esfuerzo personal que pones. Lucha con valentía y determinación por lo que deseas en tu vida, tomando decisiones acertadas y confiando en tu buen juicio. Leo: Este fin de semana te sentirás muy impulsivo, imprudente e impaciente. Presta atención a la forma de comunicarte con tu media naranja, si la tienes, porque podrías parecer demasiado egoísta y crear conflictos en la relación. Virgo: Los cambios que se generen te traerán posibilidades de expansión en algunas facetas de tu vida futura. Tu mejor opción para salir de la tensión será el optimismo; deja de ver la vida en blanco o en negro solamente. ¡Anímate! Libra: Este será un fin de semana para el amor. En general, te sentirás muy sensual, así que podrás preparar todo para un periodo excitante. Si tienes pareja invítala a pasear y trata de hablar con ella para fijar las metas que tienen a futuro. Escorpio: Con iniciativa y sensatez atraerás el éxito a tu vida. Ahora contarás con habilidad para los temas relacionados con tu familia y hogar. Si haces buen uso de tu mente creativa, podrás hacer los cambios de una manera más ordenada. Sagitario: Contarás con algunas cualidades a tu favor, como la esperanza, la inspiración y la claridad. No olvides usar esa mente práctica y ágil que tienes para salir airoso de cualquier circunstancia con las que te encuentres. Capricornio: El aprendizaje de este fin de semana estará en virtudes como la tolerancia y la prudencia ante cualquier situación que se genere en tu vida. No pierdas el control frente a los problemas porque tú tienes la solución para poner en orden cada cosa. Acuario: Será un fin de semana maravilloso, así que aprovecha y demuestra tu liderazgo, popularidad y talentos. Sé tú mismo para que los demás se contagien de tu energía y optimismo. Deja que fluya toda la magia que hay dentro de ti. Piscis: Es posible que recibas una buena noticia relacionada con tu trabajo y si administras bien tus finanzas podrías conseguir algunos bienes materiales que necesitas. El éxito llegará gracias a la práctica del conocimiento que has asimilado.

