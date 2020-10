Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Les cuento que este día estará marcado por un alto nivel de sensibilidad y vulnerabilidad debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis, en su casa 5, que representa los pasatiempos, los placeres y el amor. Así que es muy posible que te sientas inseguro con tu pareja, si la tienes o por el contrario pienses que no eres suficientemente bueno para nadie, armando un drama por lo que te sucede. No seas tan fatalista, las cosas malas pasan, pero no todo es tan oscuro como crees. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MANEJO MI SENSIBILIDAD PARA NO CAER EN INSEGURIDADES” Si hoy, 25 de octubre, estás de cumpleaños… Te auguro un ciclo lleno de alegría y lindas sorpresas. Eres muy responsable, pero aprenderás a delegar tareas y a dejar entrar un poco de diversión a tu vida. La Copa de la Suerte: 3, 18, 40, 58, 63, 91 Aries: Gracias a los astros tu motivación será incansable. Es bueno detenerte y evaluar adónde vas y que deseas antes de tomar decisiones importantes relativas a tus actividades para que todo te salga de la manera que esperas. Tauro: Tu ansia viajera está elevada a gran altura y desearás recorrer varios lugares en la medida de lo posible. Tampoco te sientes satisfecho simplemente debatiendo tus creencias espirituales y filosóficas, así que debes vivirlas. Géminis: Dedicas mucha energía a la gestión de las finanzas conjuntas. Esto provoca roces con tu pareja, a quien puede no gustarle tu deseo de controlarlo todo. Pueden existir discusiones acerca de herencias. Cáncer: Los astros infunden energía a tu pareja y a las sociedades y actúan como fuente de inspiración para ti, en lugar de provocar peleas y desarmonías en tus relaciones. Cuida tu temperamento impulsivo para evitar rupturas. Leo: Pondrás mucha energía, habilidad y precisión en tu trabajo. Debe respetar los métodos de trabajo de las otras personas, o de otro modo discutirá con sus compañeros, porque te costará tolerar la pereza en los demás. Virgo: Te interesarás por todo lo que tenga que ver con deportes competitivos, atletismo o gimnasia. Disfrutarás realizando actividades que te agoten y serás tan arremetedor en los deportes como en el amor. Libra: Tu vida familiar cobra impulso y se activa, con énfasis en el desarrollo de la individualidad, la independencia y la competición. Tu ansia de dominar el entorno hogareño puede crear tensiones y hostilidad. Escorpio: Pensarás sobre la marcha para tomar decisiones con rapidez. Si te muestras agresivo cuando comunicas tus ideas y empiezas a discutir por ello, crearás mucha tensión en tu entorno inmediato. El desafío es pensar antes de actuar. Sagitario: Perseguirás tus objetivos financieros con un empuje y una energía incansables. Pero puede que tengas problemas para guardar lo que has ganado porque también te gustará mucho gastar. Que no se desequilibre tu economía. Capricornio: Te mostrarás impulsivo y competitivo. No tienes miedo de nada y pareces poseer unas inagotables reservas de energía, para dominar tu entorno inmediato. Tienes capacidad de liderazgo, pero te faltará el sentido de la dirección. Acuario: Si reprimes tu agresividad, puede volverse en tu contra y crearte problemas de salud. Tienes que dominarla si no quieres que se convierta en tu peor enemigo, porque todo el enojo que reprimes puede llegar a enfermarte. Piscis: Tomarás la iniciativa para formar amistades y unirte a grupos o asociaciones. En su círculo social, serás un verdadero torbellino de energía, capaz de iniciar proyectos y hacerlos despegar. No discutas creando la discordia.

