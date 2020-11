Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Hoy amanecemos con la luna en el signo de Aries, que se presta para tomar acciones de liderazgo y las riendas de aquello que has tenido en pausa durante mucho tiempo. Ahora sentirás el impulso y la confianza en ti mismo para ir cumpliendo cada uno de tus propósitos. Piensa en lo que te motiva y úsalo para animarte, superarte y hacer las cosas mucho mejor. Recibirás el apoyo de los astros y los resultados serán los obtenidos, porque el que cosecha con cuidado y con amor, obtiene grandes frutos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “VOY HACIA ADELANTE CON FUERZA Y CONVICCIÓN” Si hoy, 26 de noviembre, estás de cumpleaños… Nunca olvidarás esta fecha que será inolvidable para ti. Se acordarán personas que creíste que ya no te tenían en cuenta. ¡Valorarás todo lo bueno que este ciclo tiene para ofrecerte, no te olvides de dar las gracias! La Copa de la Suerte: 14, 26, 35, 57, 64, 85 Aries: Habrá un tema relacionado con tu grupo de amigos que no estará muy claro y te generará algunos dolores de cabeza. Será importante que intentes aclarar cualquier malentendido, para que pueda llevar una jornada tranquila y sin desconcentraciones. Tauro: Hoy vivirás una renovación total en tu plano profesional. Se podrían producir cambios de trabajo o posiciones o podrías comenzar en otra línea diferente a lo que vienes haciendo hasta ahora… Déjate llevar porque que te irá de maravillas. Géminis: La vida te pondrá pruebas que sabrás sortear para que mantengas en alto tus ideales. Tienes que estar bien plantado sobre tus convicciones para que te mantengas en tu camino. No pierdas de vista tu meta, confía y mira la vida con optimismo. Cáncer: Ahora tu estado financiero crecerá a pasos gigantes y tu economía cobrará mucha importancia, debido a la excelente administración que has tenido. Hay posibilidades de que inviertas en otro negocio, pero asesórate bien antes de firmar papeles. Leo: Tendrás que comenzar desde cero con un nuevo plan de trabajo para organizarte mejor con tus compromisos y planos a corto, mediano y largo plazo. Ahora tienes posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos, así que decidirás qué es lo mejor para ti. Virgo: Tu estado físico mejorará día tras días y podrás recuperarte completamente de las molestias que te han afectado. No dejes que los conflictos te perjudiquen orgánicamente. Tú eres fuerte e inteligente y superarás cualquier obstáculo. Libra: Hoy te sentirás estupendamente bien y tu energía se renovará. Durante la jornada vivirás experiencias que te brindarán distracción y esparcimiento, lo que será muy bueno para tu salud emocional. Además, las relaciones de amor también se estimularán. Escorpio: Durante la jornada podrás compartir momentos de felicidad con personas cercanas a ti, ya que el placer de dar y recibir amor estará muy marcado en ti. Los que están en tu entorno actuarán de igual forma, así que sentirás que es algo mutuo. Sagitario: Las estrellas te beneficiarán en todo lo que quieras lograr en esta etapa. Tienes ahora el don de la palabra y cautivarás a todos. Además, un plan que tienes en la mente se concretará y tus buenas ideas comenzarán a dar frutos. Capricornio: Tu tema de hoy será cómo hacer funcionar correctamente el plano económico. Encontrarás la manera de manejar tu dinero para que se multiplique cada vez más. No te conformes con menos de lo que mereces. Tú lo vales, recuérdalo. Acuario: Hoy será un buen momento para activarte y ponerte en marcha con las tareas aplazadas. Dale forma a ese plan que ha estado dormido. Lo impredecible te sorprenderá. Anímate a lo desconocido, si a ti lo que más te gusta son las sorpresas. Piscis: Hoy abrirás tu mente a lo desconocido y te sentirás muy animado. Tus habilidades psíquicas se activarán para sorprenderte. No dejes que los problemas del pasado te arruinen hermosos momentos. ¡Permítete gozar!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.