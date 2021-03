El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de marzo Un día perfecto para sacar el máximo provecho a tu creatividad y de que tomes una actitud más participativa. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 25 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido jueves! Hoy se producirá un contacto intenso entre la Luna y Júpiter que potenciará nuestra creatividad y te motivará a sacarle provecho a todas tus habilidades. Será un momento excelente para que busques la guía de personas expertas en los temas de tu interés y para que te unas a otros seres que compartan tus motivaciones. Es tiempo de que actives tu vida social y que tomes una actitud más participativa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA INTERACCIÓN ME PERMITE DESCUBRIR Y EXPLOTAR MI POTENCIAL". Si hoy, 25 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy las estrellas más benéficas alumbrarán tu persona y tu camino otorgándote un enorme caudal de energía. Prepárate para vivir un sinfín de experiencias apasionantes y para atravesar por una montaña rusa de sensaciones. Tus dones naturales estarán exaltados. La Copa de la Suerte: 15, 24, 39, 56, 68, 75 Aries Los asuntos del corazón cobrarán dinamismo. Tu ser amado te sorprenderá con gestos novedosos que te aportarán aire fresco. Si te encuentras soltero hay grandes posibilidades de que conozcas a alguien especial en una fiesta o celebración. Tu popularidad crecerá considerablemente. Tauro Una persona que se encuentra en una posición privilegiada te brindará una ayuda que repercutirá positivamente tanto en tu persona como en tu entorno más próximo. Se te presentará la oportunidad de realizar algunas mejoraras en el ámbito en el que vives ¡apuesta al confort! Géminis Recibirás una o más propuestas del extranjero que representarán una enorme oportunidad de crecimiento en las diversas áreas de tu vida. Se darás las condiciones propicias para que estudies un nuevo idioma o para que realices el viaje de tus sueños. Cáncer Será un momento propicio para los negocios compartidos. Podría llegarte un dinero extra proveniente de una herencia, un legado familiar o un regalo. Recibirás el consejo de personas con mayor experiencia en el área de las finanzas ¡sigue tus corazonadas! Leo Hoy podría ser el comienzo de una relación que te abra una ventana a una dimensión más grande. Será una ocasión excelente para que sociabilices y recibas lo que tienen para ofrecerte los seres que te rodean. Disfruta de este momento de intercambio enriquecedor. Virgo Habrá una mejora en tu ámbito cotidiano que te ayudará a reformular tu rutina de una manera más acorde a tus necesidades esenciales. Es tiempo de que mantengas la llama espiritual encendida y que escuches tu voz interior. Date un momento para meditar o rezar. Libra Tus aportes serán bien recibidos por tus círculos de pertenencia. Encontrarás el ámbito ideal para desarrollar un proyecto y personas afines que te ayudarán a organizarte. Muchos de las ideas que ayer te parecían inalcanzables se volverán más accesibles ¡despliega tu potencial! Escorpio Son momentos en los que sientes la necesidad de brillar y de mostrarle al mundo tu potencial. Puede ser una buena ocasión para que te postules a ese puesto de trabajo que tanto deseas. Las puertas del éxito estarán abiertas ¡atrévete a avanzar! Sagitario Los tránsitos de la Luna favorecerán a los signos de fuego. Tu mente estará muy activa y tu campo de mira se amplificará. Algunas personas de tu entorno cercano te ofrecerán alternativas interesantes que enriquecerán tus planes. Surgirán oportunidades desde otras regiones. Capricornio Se aproximan vientos de renovación que encenderán la llama de tu vida amorosa. Se te dará la ocasión de redescubrir tu cuerpo y reencontrarte con el placer. Cuanto más te brindes mayor será el grado de intensidad de tus experiencias ¡entrégate a la pasión! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Los asuntos románticos se encontrarán en primera plana. Tendrás la necesidad de compartir tus sueños con tu pareja y de proyectar un futuro a su lado. Si estás soltero busca la interacción con seres que compartan tus ideales ¡alguien extraordinario te andará revoloteando! Piscis Es tiempo de que te proporciones mayores cuidados y que le prestes a tu cuerpo la atención que se merece. Manejarte con horarios más diurnos te ayudará a organizarte mejor y a conectarte con tu fuerza vital. Realiza una rutina de ejercicio al aire libre.

