El Niño Prodigio: Horóscopo para el 25 de febrero Es el momento propicio para ampliar tus horizontes y perspectivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JUEVES, 25 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido jueves, mi bella gente! Les cuento que en este día La Luna hará una oposición con Júpiter señalando que es un momento propicio para ampliar nuestros horizontes. Algunas personas te mostrarán una mirada nueva acerca del mundo y te llevarán a ampliar tus perspectivas. Es un momento ideal para que realices viajes o para que pongas foco en tus nuevas amistades. Aunque el escenario que te rodea sea cambiante tú debes mantenerte en tu centro. Cualquier imprevisto al final será para bien. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CREATIVIDAD ESTÁ ENCENDIDA". Si hoy, 25 de febrero, estás de cumpleaños… Te sentirás confiado y te dejarás llevar por tus pálpitos. Tendrás el empuje para encarar tus proyectos personales. Los aires de libertad llegarán a tu vida de la mano de personas originales. Tus amistades te demostrarán su apoyo con gestos concretos. La Copa de la Suerte: 14, 42, 53, 75, 82, 97 Aries Confiarás en tus talentos y encontrarás tu esencia. Conseguirás integrarte a un grupo y ocupar un lugar de importancia. Lograrás conmover a las personas que te rodean con tu toque único. La mirada de los otros estimulará tu creatividad. Tauro ¿Te sientes exigido? No permitas que esto afecte tanto tu estado de ánimo. Si estás irritable cuidado con hacer berrinches. Necesitas que te presten atención y que reconozcan tus esfuerzos. Intenta reunir a tu alrededor a tus familiares y contarles lo que te pasa. Géminis Te comunicarás con personas extranjeras o de otras regiones. Uno o varios viajes golpearán a tu puerta y no querrás dejar afuera ninguna posibilidad. Este es un momento oportuno para que estudiar las diversas opciones. Hablar con alguien te ayudará a aclarar las ideas. Cáncer Es posible que te llegue dinero extra por legados y herencias. También podrías conseguir grandes beneficios gracias a los negocios de tu socio o pareja. Te recomiendo que aproveches la oportunidad para consolidar tu posición. Has algo productivo con regalos que te trae la vida. Leo Tu gracia natural estará exaltada y atraerás todas las miradas. Te presentarán propuestas interesantes tanto en el plano de trabajo como en el ámbito personal. La interacción te permitirá acceder a oportunidades únicas e irrepetibles. Aprovecharás para dar un salto. Virgo Necesitarás moderar el ritmo de trabajo para que tu energía vital no se agote. Evita llenarte de tareas o realizar actividades de manera automática o desconectada. Hoy dedícate únicamente a lo que es esencial para ti y hazlo con consciencia. Busca ayuda espiritual Libra Si asistes a una fiesta o a un evento ponte una prenda que te ayude a destacar tu encanto y belleza natural. La interacción con otras personas te encenderá y te llenará de vitalidad. Causarás un fuerte impacto y te robarás todas las miradas ¡disfrútalo! Escorpio Te encuentras bastante exigido por eso te recomiendo que trates de quitarte el peso de tus hombros. A veces tiendes a ser un poco omnipotente pero esta actitud hoy puede jugarte en contra. Pídele ayuda a tus familiares ¡no te fallarán! Sagitario Tu mente se encontrará muy activa. Realizar un curso o algún tipo de capacitación te ayudará a ordenar tus ideas y encausarlas por un sendero productivo. Trata de fijarte metas más cortas de manera de que las puedas cumplir ¡explora la diversidad! Capricornio Los temas económicos tomarán relevancia. Tu pareja o tu socio querrán tener mayor participación en tus negocios. Plantea tus condiciones de antemano y de una manera clara, pero evita tener una actitud egoísta. Recuerda que todo lo que va vuelve. Acuario Atraviesas por una etapa muy especial y muchas veces te pellizcas para ver si estás viviendo en un sueño. Hoy se prestarán las condiciones ideales para que generes nuevas alianzas ¡rodéate de personas que te motiven para cumplir tu misión! Piscis Eres una persona hipersensible y tiendes a absorber las energías que hay en el ambiente. Las cargas electromagnéticas y las agitaciones externas afectan tu estado de ánimo. Meditar o practicar yoga te ayudará a encontrar tu punto de apoyo en el medio del caos.

